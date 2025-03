Flamengo e Fluminense se enfrentam, neste domingo (16), pela final do Campeonato Carioca. O duelo clássico é o 2º jogo da final do Cariocão, o Flamengo venceu o jogo de ida por 2 a 1. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), e as equipes entram em campo no Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ). O Lance! perguntou para a Meta IA, nova inteligência artificial do WhatsApp, sobre o resultado do jogo.

Segundo a IA, o Flamengo saberá administrar a vantagem sobre o Fluminense, já que só precisa de um empate, o que pode influenciar a estratégia do Rubro-Negro. O time da gávea pode sofrer pressão do tricolor que precisa vencer por dois gols para se consagrar o campeão.

Confira a análise da Meta IA sobre Flamengo x Fluminense

"O Flamengo e o Fluminense se enfrentam hoje pela final do Campeonato Carioca, e o Mengão tem a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 2x1 ¹. Com essa vantagem, o Flamengo joga pelo empate, o que pode influenciar a estratégia da equipe.

O Flamengo tem um time forte, com jogadores como Wesley, que marcou um gol importante no primeiro jogo, e Juninho, que também balançou as redes. Além disso, o técnico Filipe Luís tem uma boa experiência em jogos importantes.

Já o Fluminense, comandado por Mano Menezes, precisa vencer para levar a decisão para os pênaltis. O time tem jogadores talentosos, como Keno, que descontou no primeiro jogo, mas precisa melhorar sua defesa para evitar que o Flamengo marque novamente.

Ambos os times terão desfalques importantes, com o Flamengo sem o atacante Bruno Henrique, lesionado, e o Fluminense sem o zagueiro Juan Freytes, expulso no primeiro jogo, e o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, lesionado ². Essas ausências podem afetar a estratégia e o desempenho de cada time na final.

Levando em conta os confrontos diretos entre os times, o Flamengo tem uma pequena vantagem, mas o Fluminense já demonstrou que pode vencer o Mengão, como aconteceu em um jogo válido pelo Brasileirão 2024, quando o Tricolor venceu por 2x0 .

Com base nessa análise, eu acredito que o Flamengo pode vencer novamente, mas o Fluminense pode tornar o jogo mais difícil. Meu palpite é de um placar de 2x1 para o Flamengo, com o time rubro-negro conquistando o título do Campeonato Carioca."

Retrospecto no Campeonato Carioca

Atual campeão do torneio, após bater o Nova Iguaçu na decisão de 2024, o Flamengo já conquistou o Carioca 38 vezes. O Fluminense, com 33 títulos, é o segundo maior campeão. Ou seja, uma diferença de cinco troféus. Vasco e Botafogo têm, respectivamente, 24 e 21 conquistas.