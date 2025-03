Crise? Gabigol não vai à festa de aniversário de Rafaella Santos

Na última terça-feira (11), a influenciador Rafaella Santos, irmã de Neymar, comemorou seu aniversário de 29 anos. O evento foi realizado no espaço Maison Dodoma, situado em um bairro nobre de São Paulo, e contou com a presença de amigos e familiares. No entanto, a ausência de Gabigol, namorada da aniversariante, foi notada. As informações foram divulgadas pelo perfil "Condomínio da Fifi", no Instagram.

continua após a publicidade

➡️ Eliminado do Paulista, Neymar tem mais 14 jogos pelo Santos; veja quais são

A festa “secreta” contou com a presença de amigos e familiares, incluindo o irmão, a cunhada, a influenciadora Bruna Biancardi, a mãe Nadine Gonçalves, o pai Neymar. O jogador Gerard Piqué, ex-marido da cantora Shakira, também foi visto no evento. Porém, ninguém da família de Gabigol, nem mesmo o próprio craque, marcaram presença no jantar.

Sem compromissos oficiais desde a eliminação na semi do Campeonato Mineiro, para América-MG, no dia 22 de fevereiro, Gabigol segue em período de treinamentos com o Cruzeiro, no CT "Toca da Raposa", em Belo Horizonte.

continua após a publicidade

Rafaella e Gabigol mantêm um namoro, com algumas idas e vindas, desde 2017. O casal reatou a relação em janeiro deste ano, após o jogador postar os primeiros registros ao lado da irmã de Neymar, em seu Instagram. Os dois se conheceram quando o atleta ainda atuava no Santos.

Gabigol e Rafaella Santos na apresentação do jogador ao Cruzeiro (Foto: Reprodução/TV Cruzeiro)

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas