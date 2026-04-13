Rivais reagem à atitude de Hugo Souza no Corinthians: 'Mais um'
Duelo contra o Palmeiras terminou sem gols e com confusão
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O Corinthians empatou com o Palmeiras por 0 a 0, na noite deste domingo (12), em jogo válido pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores de clubes rivais do Timão, incluindo palmeirenses, reagiram a um gesto de Hugo Souza depois do duelo.
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Com 9 jogadores em campo, os jogadores do Corinthians tiveram que suar muito para segurar o empate contra o rival na Neo Química Arena. Vendo Yuri Alberto exausto, Hugo Souza decidiu carregar o companheiro para fora do gramado.
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O gesto foi visto por torcedores de clubes rivais do Corinthians como uma forma de fazer média para a torcida, e o assunto ficou em alta nas redes sociais. Veja os comentários abaixo:
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Veja comentários sobre a atitude do goleiro
Como foi o jogo entre Corinthians e Palmeiras
Corinthians e Palmeiras ficaram no empate por 0 a 0 na noite deste domingo (12), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde ficou boa parte do clássico com dois jogadores a mais - André foi expulso no primeiro tempo, e Matheuzinho levou o cartão vermelho aos 23 minutos da etapa final. Mesmo assim, não conseguiu furar a defesa do rival.
Com o resultado, o Palmeiras se manteve na liderança da competição nacional, com 25 pontos - são oito vitórias, dois empates e uma derrota. Ao todo, a equipe marcou 21 gols e sofreu 10.
O Corinthians, por sua vez, segue na parte de baixo da tabela, na 16ª posição, com 11 pontos, somando duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O time, agora comandado por Fernando Diniz, marcou oito gols e sofreu 11.
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