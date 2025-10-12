Bruno Fuchs responde sobre duelo do Palmeiras contra o Flamengo: ‘Não é o mais decisivo’
Antes de enfrentar o Flamengo, no Maracanã, Palmeiras recebe o RB Bragantino, no Allianz Parque, pelo Brasileirão
O zagueiro Bruno Fuchs, titular na goleada do Palmeiras sobre o Juventude na noite deste sábado (11), no Allianz Parque, em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro, mantém os pés no chão, apesar da ótima campanha do time paulista na competição. Questionado sobre o duelo contra o Flamengo, no próximo final de semana, o camisa 3 de Abel Ferreira afirmou que pensa jogo a jogo e, primeiro, é o RB Bragantino, duelo de quarta-feira (15).
- Jogo a jogo. Hoje a gente tinha muitos desfalques, mas a gente mostra a força do grupo, do elenco e o trabalho. Vamos jogo a jogo, o próximo é contra o Bragantino, em casa de novo, é seguir aproveitando o que a gente tem feito em casa nessa sequência boa. Que o professor conte com a gente - disse o zagueiro em ralação a administrar resultados.
Para Bruno Fuchs, o Palmeiras está pronto para brigar pela taça, mas o Brasileirão é muito longo e difícil e, portanto, qualquer vacilo pode ser crucial na caminhada até o título.
- Hoje, felizmente, somos os líderes do campeonato. Tem muitas rodadas pela frente, jogo a jogo, somando e lá na frente a gente vê como estará a situação - afirmou.
O duelo contra o Flamengo, pela 29ª rodada do Nacional, marcado para o próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, foi pauta com antecedência. Mas Bruno Fuchs lembrou que não adianta pensar no futuro, ainda que ele seja próximo, se não fizer um bom papel na partida que antecede o clássico entre paulistas e cariocas.
- Não é o jogo mais decisivo. O mais decisivo é agora quarta-feira contra o Bragantino, se a ganharmos, continuamos no topo da tabela... A gente conta com isso, com a vitória, com os três pontos, depois a gente começa a analisar o Flamengo, mas primeiramente a gente joga contra o Bragantino, que é uma forte equipe de jogadores jovens, com muita energia, então pensamos primeiro neles e depois no Flamengo.
