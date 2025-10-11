Abel Ferreira evita euforia por liderança do Palmeiras: ‘Adianta pouco’

O Palmeiras se isolou na liderança do Brasileirão ao vencer o Juventude por 4 a 1, neste sábado (11), no Allianz Parque. Com uma boa atuação, o Verdão dominou o adversário e aplicou, mais uma, vitória elástica na competição.

continua após a publicidade

Os comandados de Abel Ferreira estão na ponta da tabela com 58 pontos, três a mais que o Flamengo, vice-líder e principal corrente ao título. Apesar da euforia dos torcedores, o treinador mantém a calma e minimizou a liderança provisória.

- Olha, a verdade é que o título só se vai decidir na última jornada, adianta pouco olhar para a tabela agora. Agora, o que eu acho que é importante é que os nossos jogadores entendam, sobretudo aqueles que se calhar têm jogado menos, valorizem o trabalho deles. É aquilo que eu falo todos os dias e que lhes digo: preparem-se. A única coisa que os meus jogadores controlam é o treino e a preparação para aquilo que é o jogo - disse Abel Ferreira em entrevista coletiva no Allianz Parque.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras venceu o Juventude pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Intensidade

Abel Ferreira teve uma semana para preparar a equipe para o confronto. Na última rodada, o Verdão venceu o São Paulo por 3 a 2. O treinador destacou a intensidade da equipe no duelo contra o Juventude e a agressividade do time.

- Claro que fiquei contente por, a partir do jogo com o São Paulo, poder ter uma semana para trabalhar bem este jogo, para prepararmos, termos tempo para trabalhar. O jogo parece que foi fácil porque abrimos bem desde o início, mas foi fácil pela nossa dinâmica, pela nossa intensidade, pela nossa agressividade no bom sentido. Então, um jogo que podia ser difícil nós conseguimos, aqui na nossa casa, torná-lo teoricamente mais fácil.