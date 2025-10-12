Dia das Crianças: Torcedores mirins falam sobre amor pelo clube do coração

Para celebrar o Dia das Crianças, o Lance! selecionou quatro torcedores mirins dos principais clubes cariocas para uma entrevista. Presença ilustre no Maracanã, "Cara pintada" foi o representante do Fluminense na dinâmica. Flamengo, Botafogo e Vasco foram representados respetivamente por Petinho, Henrique Glorioso e Giovana Antunes.

Todas as quatro crianças são presenças frequentes nos estádios para acompanhar os clubes do coração. Elas também são personalidades conhecidas no meio dos torcedores.

Durante a dinâmica, elas falaram sobre o amor pelo clube e contaram histórias. Segue abaixo os melhores momentos das entrevistas.

Cara pintada

Durante o bate-papo com o Lance!, Cara Pintada apontou o herói do titulo da Libertadores de 2023 do Fluminense.Para o menino, John Kennedy, cria de Xerém, foi o principal nome da conquista tricolor.

- John Kennedy, o urso. Ele voltou transformado agora - apontou o menino.

Henrique Glorioso

Assim como Cara Pintada, Henrique Glorioso também falou sobre a conquista da Libertadores. Para ele, a tão sonhada taça foi conquistada em 2024, quando o Botafogo venceu o Atlético-MG na Argentina. O menino contou os bastidores do título.

- Eu me arrepiei muito naquele jogo. Aquela emoção de ver o estádio lotado. No começo do jogo a gente perdeu o Gregore, né? Infelizmente. Ficamos preocupados. E não tinha água lá no estádio, aí tinha que pedir para quem tava no campo jogar, mas veio nossa grande conquista da Libertadores. A gente nunca vai esquecer - relatou Henrique Glorioso, torcedor mirim do Botafogo.

Petinho

Para Petinho, a ligação com o Flamengo vem diretamente pelo nome. Ele carrega uma homenagem ao ex-jogador Dejan Petkovic, ídolo da Nação Rubro-Negra. Ao Lance!, ele contou como surgiu o amor pelo clube e pelo próprio nome.

- Meu nome é de um ídolo do Flamengo. Então, minha relação com o clube sempre foi muito próxima, com meus país e irmões. Sempre tive essa conexão com o clube. Com nove e dez anos, e comecei a ser influencer, comecei a enteder com mais proximidade a importância do meu nome - iniciou, antes de completar.

- Acho que algumas crianças da minha idade não sabem quem foi ele. Até por serem torcedores de clubes rivais. Mas eu explico, ou então, eles começam a pesquisar sobre. Já os mais velhos, ou mais próximos do esporte, já sabem e ficam "cara seus pais são fanáticos". Eu acho isso muito legal - concluiu.

Giovana Antunes

Com muito carisma, Giovana Antunes conquistou milhares de seguidores nas redes sociais ao falar sobre Vasco. Diante da ausência de títulos importantes do Cruzmaltino, ela contou como surgiu o amor pelo clube carioca.

- Antes de eu nascer, meus pais se conheceram em São Januário. Eu fui batizada em São Januário, em uma igrejinha que tem lá. Então assim, desde sempre minha vida foi ligada ao Vasco. Depois eu fui crescendo e mesmo o Vasco não estando na melhor fase, meus pais sempre foram muito vascaínos então eles sempre me incentivaram muito. Eu fui crescendo, entendendo mais o futebol e eu decidi que queria ser Vasco. Na verdade, não é que eu decidi, eu podia escolher entre a camisa preta ou a branca do Vasco. Não tinha outra opção - conta Giovana, que foi recentemente promovida a irmã mais velha.

- Hoje em dia, não importa a competição, eu quero ver o Vasco campeão! O Vasco tem que ser campeão. Porque aí também os jogadores vão ganhando confianças tipo "Pô, a gente foi campeão, vamo, bora, vamos ser campeões de novo". Eu quero ver o Vasco campeão, e a competição que agora o Vasco tem condições de ser campeão é a Copa do Brasil, então é disso que eu quero que o Vasco seja campeão - enfatiza Giovana.