Europeus reagem a atuação de titular do Corinthians na Data Fifa: ‘Fenômeno’

Um jogador do Corinthians se destacou durante esta Data Fifa. Trata-se do atacante Memphis Depay. O jogador foi destaque da vitória da Holanda sobre a Finlândia por 4 a 0, neste domingo (12), pelas Eliminatórias da Europa para a próxima Copa do Mundo de 2026.

Na ocasião, Memphis marcou um gol e deu duas assistências durante o confronto. A atuação fez ele ser enaltecido por torcedores holandeses nas redes sociais.

O camisa 10 do Corinthians é um grande ídolo do país, sendo o maior artilheiro da Seleção. Veja a repercussão de mais uma atuação de gala abaixo:

Tradutor: "Memphis Depay, com 54 gols e 35 assistências, agora joga pela seleção holandesa. Imagine só. Nem todo mundo aqui na X vai chamá-lo de fenômeno, mas é claro que ele é. E que fenômeno".

Tradução: "Memphis marcou mais assistências e gols naquele estádio alugado do que muitos jogadores do Ajax".

Tradução: "Eu introduziria um dia nacional para o Memphis".

Tradução: "Vamos Holanda! Memphis é um artilheiro incrível".

Tradução: "Jogo bem frustrante para os haters do Memphis".

Como foi Holanda x Finlândia ?

Texto por: Emive Ferreira

Em jogo válido pela 3˚ rodada do grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, Holanda e Finlândia se enfrentaram neste domingo (12), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdam (HOL). A partida foi vencida pelos holandeses por 4 a 0 com gols de Donyell Malen, Virgil van Dijk, Memphis Depay e Cody Gakpo.

Primeiro tempo

A Holanda teve um início avassalador diante da Finlândia e praticamente definiu o jogo ainda na primeira etapa, com atuações de destaque de Memphis Depay e Donyell Malen.

Logo aos sete minutos, a seleção neerlandesa abriu o placar após uma bela jogada coletiva. Depay recebeu na intermediária e encontrou Malen, que finalizou com precisão de fora da área, inaugurando o marcador. Pouco depois, aos 16, foi a vez do capitão Virgil van Dijk ampliar: após cobrança de falta de Depay, o zagueiro subiu mais alto que a defesa e cabeceou para o fundo das redes — o segundo gol e a segunda assistência do camisa 10.

Com ampla superioridade técnica e domínio da posse de bola, a Holanda seguiu criando oportunidades. Aos 22 minutos, Malen quase marcou novamente em jogada de contra-ataque, mas o goleiro finlandês fez a defesa com segurança. Aos 32, o atacante voltou a aparecer com perigo em cruzamento de Gakpo, cabeceando por cima do gol.

A pressão aumentou aos 35 minutos, quando, em jogada ensaiada, a Laranja teve duas chances seguidas: Timber cabeceou e, no rebote, Van Dijk tentou ampliar, mas a defesa desviou. Um minuto depois, a insistência foi premiada — após chute de Kluivert, o zagueiro Tenho bloqueou com o braço aberto, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Memphis Depay converteu com tranquilidade, fazendo 3 a 0 para os donos da casa.

A Finlândia só conseguiu levar perigo no fim da etapa inicial. Aos 44 minutos, Keskinen arriscou da entrada da área e viu a bola desviar para escanteio. Na cobrança, Tenho apareceu livre para cabecear, mas mandou para fora, encerrando um primeiro tempo amplamente dominado pela equipe de Ronald Koeman.

Segundo tempo

Com o placar confortável construído na primeira etapa, a Holanda voltou do intervalo controlando o ritmo da partida e administrando a posse de bola, mas sem deixar de buscar o ataque. Logo aos 47 minutos, Reijnders arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Joronen a fazer boa defesa.

A Finlândia tentou responder aos 54 minutos, quando Walta chutou de média distância, mas o goleiro Verbruggen defendeu com segurança, evitando qualquer reação dos visitantes.

A Laranja manteve o domínio e, aos 83 minutos, voltou a balançar as redes. Gakpo recebeu com espaço na intermediária e acertou um belo chute de fora da área, ampliando o placar e fechando a vitória neerlandesa.