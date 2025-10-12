Rivais ironizam chances de título do Palmeiras no Brasileirão: ‘Pode entregar’

O Palmeiras aumentou as chances de título do Brasileirão após vencer o Juventude por 4 a 1, no último sábado (11), no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada. Com o resultado, o Alviverde alcançou aos 58 pontos e aumentou a distância em três pontos para o Flamengo, atual vice-líder.

Neste cenário, o portal "Ge" apontou que o Alviverde tem 70,20% de chances de títulos do Brasileirão. O cenário gerou uma reação em massa de torcedores rivais do Palmeiras. Nas redes sociais, diversos perfils lembraram de polêmicas recentes envolvendo a arbitragem e o clube paulista.

De forma irônica, alguns tocedores mostraram revolta com o cenário. Veja a repercussão do caso abaixo:

Palmeiras e arbitragem

O clube paulista tem convivido com uma pressão externa referente a possíveis erros de arbitragem, que o benefeciaram, na disputa do Brasileirão. O mais recente, e polêmico, aconteceu durante a vitória no clássico contra o São Paulo por 3 a 2, pela 27 rodada da competição.

Na ocasião, o Tricolor abriu 2 a 0, e quando estava com a vantagem, teve um pênalti claro não marcado pelo Ramon Abatti Abel. O lance gerou o afastamento do árbitro e uma nota oficial da CBF reconhecendo o erro.

Sem o pênalti marcado, o Palmeiras deu a volta por cima na partida e conseguiu virar o clássico durante o segundo tempo. De forma heróica, a equipe do técnico Abel Ferreira venceu o clássico, mas a polêmica não foi esquecida pelos torcedores rivais no campeonato.

