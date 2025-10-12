Bruno Rodrigues: gol após dois anos, beijo nos joelhos e comemoração emocionante com elenco do Palmeiras

Quando viu a lista de desfalques que teria para a partida contra o Juventude, talvez o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, nem sequer imaginasse que a estrela de um tímido atacante brilharia na noite deste sábado (11), no Allianz Parque: a de Bruno Rodrigues. Apesar da incerteza e cautela com o camisa 11, que se recuperou de duas graves lesões nos joelhos, a comissão técnica ousou e escalou o jogador como titular.

O acerto do treinador português ficou evidente logo nos primeiros minutos, quando Bruno Rodrigues já tentava uma jogada ofensiva em busca de seu gol. E, de tanto tentar e torcer, ele saiu aos 43 minutos do segundo tempo, com direito a comemoração emocionante ao beijar os dois joelhos, receber abraço de todo o elenco, incluindo o banco de reservas, e ser ovacionado pela torcida que encheu a casa alviverde.

Até então, o último gol do atacante havia sido em novembro de 2023, no empate com o Vasco por 2 a 2, quando ainda vestia a camisa de seu antigo clube, o Cruzeiro. Depois desse gol, foi contratado pelo Palmeiras no início de 2024, mas entrou em campo apenas duas vezes antes de se lesionar pela primeira vez. Recuperado e prestes a voltar, acabou se lesionando em um treinamento e mais um longo período de recuperação cirúrgica. Mas Bruno Rodrigues não desistiu.

- Hoje eles estavam em dúvida de me colocar ou não, mas graças a Deus eu consegui, fisicamente eu me sentir bem e fui bem com o gol. Isso é o mais importante. Eu só busco jogar futebol, treinar dia após dia para conseguir meu espaço e é isso que eu faço. Tinha a cautela de todo mundo do clube, tiveram a paciência comigo - revelou o jogador, após a goleada por 4 a 1.

Sobre a comemoração emocionante, Bruno Rodrigues disse que já havia pensado em fazer, pois sabe o que sofreu com os dois joelhos.

- Uma lesão que atleta nenhum quer sentir, mas estamos no futebol para isso. Então só veio isso na minha cabeça, era meu joelho, minha filha e minha esposa. Ela estava do meu lado toda hora, sabe muito bem que eu passei. E graças a Deus consegui fazer o gol - celebrou o camisa 11.

Bruno Rodrigues agradece apoio do elenco do Palmeiras

- O elenco foi fundamental para mim porque dia após dia estava todo mundo ali, sabia o que eu que eu estava passando, eles sabem que não é fácil. Nem gosto de lembrar aqui porque o que passou, passou, mas é muito difícil, um atleta sentir o joelho assim, ficar mais de dois anos sem jogar futebol e eu vinha de uma sequência muito boa. O Palmeiras apostou em mim, mas tudo tem seu tempo. Se Deus quiser, agora, vai dar tudo certo - finalizou.