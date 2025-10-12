menu hamburguer
Mbappé desabafa sobre Vinicius Jr: ‘Normal’

Atacante do Real Madrid minimiza boatos de rivalidade com o companheiro de clube

Marcus Vinicius Alves Dantas
Dia 12/10/2025
17:13
Vini Jr e Kylian Mbappé aquecem antes de Real Madrid x Barcelona (Foto: Oscar del Pozo/AFP)
imagem cameraVini Jr e Kylian Mbappé pelo Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)
Em entrevista ao programa espanhol "Universo Valdano", Kylian Mbappé falou sobre Vinicius Jr. e abriu o jogo sobre uma suposta rivalidade com o brasileiro pela posição e pelo protagonismo no Real Madrid. O craque francês minimizou os boatos, afirmou que a criação dessa narrativa "vende muito jornal" e definiu sua relação com o companheiro como "normal".

'Isso vende muito jornal': Mbappé explica os boatos

Para o atacante, a especulação sobre um atrito entre os dois não é uma exclusividade da imprensa espanhola, mas sim algo comum no futebol mundial quando dois grandes jogadores atuam juntos.

— Na minha opinião, isso não é uma questão da Espanha; os seres humanos são assim. Na França também acontecia. Dois jogadores famosos no mesmo time… isso vende muito jornal. Vende muito — analisou Mbappé.

O craque francês fez questão de esclarecer como é a convivência real entre os dois no dia a dia do clube e qual é o foco da dupla.

— A verdade é que tenho uma relação muito boa com o Vinicius. E é normal. Sabemos que as pessoas vão falar de nós por tudo. Mas temos o mesmo objetivo: ajudar o Real Madrid a ganhar títulos. E penso que, se queremos ganhá-los, temos que estar os dois em nossa melhor versão e ajudar toda a equipe — finalizou.

Mbappé comemora com Vini Jr gol do Real Madrid sobre o Real Oviedo, pela La Liga
Mbappé comemora com Vini Jr gol do Real Madrid sobre o Real Oviedo, pela La Liga (Foto: Cesar Manso/AFP)

