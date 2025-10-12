Mbappé desabafa sobre Vinicius Jr: ‘Normal’
Atacante do Real Madrid minimiza boatos de rivalidade com o companheiro de clube
Em entrevista ao programa espanhol "Universo Valdano", Kylian Mbappé falou sobre Vinicius Jr. e abriu o jogo sobre uma suposta rivalidade com o brasileiro pela posição e pelo protagonismo no Real Madrid. O craque francês minimizou os boatos, afirmou que a criação dessa narrativa "vende muito jornal" e definiu sua relação com o companheiro como "normal".
'Isso vende muito jornal': Mbappé explica os boatos
Para o atacante, a especulação sobre um atrito entre os dois não é uma exclusividade da imprensa espanhola, mas sim algo comum no futebol mundial quando dois grandes jogadores atuam juntos.
— Na minha opinião, isso não é uma questão da Espanha; os seres humanos são assim. Na França também acontecia. Dois jogadores famosos no mesmo time… isso vende muito jornal. Vende muito — analisou Mbappé.
O craque francês fez questão de esclarecer como é a convivência real entre os dois no dia a dia do clube e qual é o foco da dupla.
— A verdade é que tenho uma relação muito boa com o Vinicius. E é normal. Sabemos que as pessoas vão falar de nós por tudo. Mas temos o mesmo objetivo: ajudar o Real Madrid a ganhar títulos. E penso que, se queremos ganhá-los, temos que estar os dois em nossa melhor versão e ajudar toda a equipe — finalizou.
