Itália vence, mas vaga direta na Copa vira missão quase impossível; entenda o cenário
Azzurra ocupa o segundo lugar do grupo I das Eliminatórias Europeias
A Itália cumpriu sua obrigação e venceu a Estônia por 3 a 1, neste sábado (11), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No entanto, a vitória pouco muda o cenário complicado da Azzurra na busca pela vaga direta. Com a Noruega 100% no grupo, a classificação para o Mundial de 2026 sem passar pela repescagem segue como uma 'missão quase impossível'.
Como foi Estônia x Itália?
A Itália não demorou a impor seu favoritismo e começou o jogo de forma avassaladora. A pressão resultou em gol logo aos 4 minutos: Moise Kean fez grande jogada individual pela esquerda, driblou o zagueiro e finalizou no canto para abrir o placar. A má notícia para a Azzurra, no entanto, veio aos 15, quando o próprio Kean sentiu uma lesão e precisou ser substituído por Espósito.
Mesmo com a troca, a seleção italiana seguiu controlando as ações, mas levou um susto aos 25, quando um desvio no atacante Tamm quase resultou no gol de empate da Estônia. A chance de ampliar veio aos 28, mas Retegui parou em grande defesa do goleiro Hein em cobrança de pênalti. O atacante, porém, se redimiu dez minutos depois: aos 38, após um corte ruim da zaga estoniana, Orsolini ajeitou para Retegui marcar o segundo e dar números finais à primeira etapa: 2 a 0.
O ritmo da partida diminuiu na segunda etapa, com a Itália administrando a vantagem. O jogo só voltou a esquentar aos 29 minutos, quando Spinazzola fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Esposito finalizar de primeira, marcando o terceiro gol da Azzurra. A Estônia, no entanto, conseguiu seu gol de honra logo em seguida, aos 31, em uma falha incrível do goleiro Donnarumma: após um cruzamento que parecia inofensivo, o capitão italiano soltou a bola nos pés do atacante Sappinen, que só precisou empurrar para as redes e dar números finais à partida: 3 a 1.
Como fica a situação da Itália?
Apesar da vitória sobre a Estônia, a situação da Itália na busca por uma vaga direta na Copa do Mundo de 2026 segue delicada. A Azzurra ocupa a segunda colocação do Grupo I, posição que hoje levaria a equipe para a temida repescagem. O motivo é a campanha impecável da líder Noruega, que tem 100% de aproveitamento com 18 pontos em seis jogos e um saldo de gols muito superior (+26 contra +7 dos italianos).
Com um jogo a menos, a Itália (12 pontos) precisa vencer Israel na próxima terça-feira (14) para se manter na briga. Além disso, as equipes tem mais um jogo na próxima data FIFA antes da verdadeira "final" na última rodada, quando a Azzurra receberá a própria Noruega, precisando superar a desvantagem no saldo de gols e evitar a repescagem.
✅ FICHA TÉCNICA
Estônia 1x3 Itália
Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sábado, 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: A. Le Coq Arena, Tallinn (EST)
🥅 Gols: Moise Kean (ITA, 5'/1º 1-0); Retegui (ITA, 38'/1º 2-0); Esposito (ITA, 29'/2º 3-0); Sappinen (EST, 31/2º 3-1);
🟨 Cartões amarelos: Kuusk, Palumets, Peetson (EST); Barella, Bastoni, Cambiaso (ITA);
🟥 Cartões vermelhos: —
🔵⚪⚫ Estônia (Técnico: Jurgen Henn)
Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk (Mets), Saliste (Sinyavskiy); Shein (Mustmaa), Palumets (Schjonning-Larsen), Kait, Soomets, Saarma; Tanm (Sappinen).
🔴⚪🟢 Itália (Técnico: Gennaro Gattuso)
Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini (Cambiasso), Barella (Frattesi), Tonali, Raspadori (Spinazzola); Kean (Esposito), Retegui (Cristante).
