Torcedores do Flamengo avaliam estreia de Carrascal após vitória contra o Inter
Colombiano entrou no decorrer da segunda etapa, contra o Inter
Jogando sob seus domínios, o Flamengo venceu o Internacional por 1 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Com gol de Bruno Henrique, o Mengão garantiu o favoritismo e decide a classificação na próxima quarta-feira (20), às 21h30, no Beira-Rio.
A surpresa na vitória rubro-negra foi a estreia do meia Carrascal, recém contratado para disputar posição com Arrascaeta. O colombiano entrou na vaga de Gonzalo Plata, aos 26 minutos da segunda etapa, e teve uma atuação discreta na partida.
Após a partida, os torcedores usaram as redes sociais para destacar o desempenho do meia no duelo decisivo. Confira.
Com o resultado, o Flamengo depende apenas de si para avançar às quartas de final da Libertadores. Um empate já garante o Mengão na próxima fase da competição. O vencedor do confronto enfrenta quem passar de Estudiantes (ARG) x San Lorenzo (ARG).
Como foi Flamengo x Internacional?
O jogo começou como previsto. Flamengo tomando a iniciativa logo nos primeiros minutos. Inclusive com uma falta em frente próximo à área do Internacional e um escanteio logo em seguida. O Colorado, porém, também mostrou suas armas. Aos 5, Aguirre lançou Alan Rodríguez na área. O uruguaio tocou para trás, mas a defesa afastou. Era o que parecia ser spoiler do que seria o resto da partida. Lá e cá.
Só que ficou mais no lá, com o Rubro-Negro tendo mais posse de bola e domínio absoluto, mesmo que enfrentando dificuldades para passar pela bem postada defesa Alvirrubra. Até que, aos 12, em jogada pela direita, Luiz Araújo percebeu o espaço e, da entrada da área, bateu seco. Rochet fez grande defesa. O time de Filipe Luís seguiu trocando passes e batendo de frente com a defesa gaúcha.
Em determinado momento, a equipe carioca teve uma série de cinco laterais ao lado da área adversária. Até que, aos 28, em cobrança de escanteio, Bruno Henrique subiu sozinho e cabeceou. Gol do Flamengo! 1 a 0. O Inter tentou responder aos 31. Em jogada que começou pela esquerda, a bola chegou a Aguirre, que avançou pela ponta direita e cruzou rasteiro para Ricardo Mathias, mas defesa afastou.
Um minuto depois, o Fla chegou de novo. Em cruzamento pela esquerda, Samuel Lino lançou na cabeça de Plata, mas Rochet ficou com a redonda. O Flamengo seguiu pressionando. Aos 38, fez linha de passe na área colorada. Quando Samuel Lino tentou o gol, Thiago Maia salvou. Aos 41, foi a vez de Bruno Henrique tentar mais uma vez, batendo rasteiro da entrada da área. Era a oitava finalização carioca, que acumulava 72% de posse de bola.
O duelo voltou com o Internacional um pouco mais avançado na marcação, conseguindo forçar erros do Flamengo e ficando mais com a bola nos pés. Ganhou até três escanteio e fez duas boas jogadas de linha de fundo em 15 minutos. Ainda assim, esse domínio não resultava em efetividade, com erros no passe final. Nas vezes em que conseguiu ir à frente, o Rubro-Negro esbarava na defesa alvirrubra.
O time carioca só foi chegar com algum perigo aos 25. Em boa triangulação, a bola chegou para Bruno Henrique, que bateu por cima. Quatro minutos depois, a equipe de Filipe Luís voltou a ameaçar. Em cruzamento da esquerda, Rochet foi obrigado a afastar a bola com um soco. A partida perdeu intensidade, ficando um pouco mais truncada, até um pouco feia, e concentrada entre as áreas. Inclusive com o primeiro amarelo aparecendo aos 38.
Faltando dois minutos para acabar o tempo normal, o Rubro-Negro fez boa troca de passes e, após a bola escapar de Cebolinha, Luiz Araújo pegou a sobra dentro da área e emendou de canhota. Rochet, outra vez, faz grande defesa, evitando o segundo gol carioca. A resposta alvirrubra veio aos 47, quando a redonda chegou para Vitinho no lado esquerdo da área, limpou para dentro e bateu nas mãos de Rossi. O Inter ainda tentou em ataque no minuto final, mas parou na defesa carioca.
