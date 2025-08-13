Gerson vira assunto após mudança no uniforme do Flamengo: ‘Não teve isso’

O Flamengo enfrenta o Internacional, nesta quarta-feira (13), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Para a ocasião, o Rubro-Negro entrou em campo com uma homenagem à patrocinadora "PixBet", que deixará de ser parceira do clube. O caso chamou atenção dos torcedores, que compararam a despedida da marca com a de Gerson.

A casa de aposta não será mais patrocinadora master do clube carioca. A partida contra o Internacional marca a última aparição da marca no uniforme Rubro-Negro. Assim, o Flamengo realizou uma série de homenagens à antiga parceira, como vídeo nas redes sociais e uma mensagem de "obrigado" no uniforme.

O caso repercutiu entre os torcedores. Nas redes sociais, flamenguistas brincaram com a situação e citaram que Gerson, recente baixa do elenco, não teve uma despedida digna. O volante, que foi multicampeão com o clube carioca, deixou no último mês de julho, para se juntar ao Zenit.