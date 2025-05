Jornal revela motivos para escolha de Ancelotti pela Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti terá pela frente em sua carreira o desafio de comandar a Seleção Brasileira. O italiano escolheu findar o vínculo com o Real Madrid ao fim de La Liga para assumir a vaga deixada por Dorival Júnior, em um ambiente completamente diferente do que vivia em Valdebebas.

Se em Madri, o experiente treinador foi respaldado por longos quatro anos e conquistou a Europa duas vezes no período, na CBF o clima é de pressão pelas frequentes trocas no comando e o pouco tempo de trabalho, já que resta apenas um ano para a Copa do Mundo. Mas a escolha de mudança de ares não foi do nada.

Segundo o jornal inglês "The Athletic", os problemas com a diretoria foram um catalisador para a saída antes do fim do contrato. No último verão, o entrevero com Florentino Pérez se iniciou devido à pouca incisividade no mercado de transferências.

Ancelotti havia solicitado uma lista de reforços, principalmente para a defesa e para o meio, já que perdeu Toni Kroos para a aposentadoria e já havia lidado com desfalques em 2023/24. O mandatário, porém, escolheu focar em Kylian Mbappé, e não encontrou soluções para as lacunas do elenco. Leny Yoro, tido internamente como certo, escolheu o movimento rumo ao Manchester United, e deixou os espanhóis de lado.

➡️ Ancelotti fala sobre primeira convocação como técnico da Seleção Brasileira

👎 Buracos no elenco refletiram em mau desempenho do Real

Com o pouco descanso do elenco por conta da Eurocopa, Carletto lidou precocemente com problemas de contusão no plantel, e se perdeu no cargo. Alaba, Carvajal e Éder Militão desfalcaram, por exemplo, o setor mais solicitado pelo italiano. A ausência de trabalhos amplamente táticos no treino e a pouca minutagem aos mais jovens, como Endrick e Arda Güler, foram fatores que irritaram o outro lado dos problemas.

Todas as crises internas refletiram dentro de campo. Ancelotti se viu com a escassez de opções, precisou introduzir jovens da base, e improvisou vários atletas em posições fora das respectivas origens. Em resultado, os resultados negativos apareceram: seguidas derrotas para o rival Barcelona e eliminação na Champions diante do Arsenal, com 5 a 1 no agregado.

Carlo Ancelotti comandará a Seleção Brasileira a partir da Data Fifa de junho (Foto: AFP)

Em suma, a ausência de contratações pesou para que a imprensa local começasse uma espécie de campanha por Xabi Alonso, em evidência no Bayer Leverkusen. A abertura da vaga na Seleção, com a demissão de Dorival em março, se tornou o destino mais confortável, e o movimento se concretizou nesta semana.

🔰 Ancelotti estreia já em junho na Seleção

A chegada do técnico do Real Madrid ao Brasil foi oficializada pela CBF na segunda (12). Mesmo sem que o clube ou o comandante tenham falado, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, se antecipou e anunciou a contratação.

Os dois jogos iniciais serão cruciais para o trabalho do comandante, visto que a Seleção está em quarto nas Eliminatórias e precisa vencer para não se complicar nas duas rodadas finais. Primeiro, o estrangeiro conduz a equipe a Guayaquil para o confronto com o Equador, segundo colocado, no dia 5 de junho, às 20h (sempre de Brasília); cinco dias depois, recebe o Paraguai na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h45.

