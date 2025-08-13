Renato Maurício Prado se revolta com situação em Flamengo x Inter: ‘Escárnio’

O Flamengo venceu o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira (13), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Durante o confronto, o jornalista Renato Maurício Prado chamou atenção para uma situação inusitada. Trata-se da presença de Thiago Maia, ex-jogador do Rubro-Negro, no confronto.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao analisar a presença do volante, o comunicador destacou que o Internacional ainda não pagou todo o valor do acordo envolvendo o Flamengo. O volante deixou o clube carioca, de maneira definitiva, em 2024, em uma transferência onde a diretoria Rubro-Negra ainda não recebeu todo o valor do negócio.

O acordo envolvia o valor de 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,6 milhões à época) que deveriam ser pagos em 10 parcelas. O Colorado está com o pagamento atrasado. O cenário incomodou o jornalista Renato Maurício Prado, que se manifestou nas redes sociais.

continua após a publicidade

- Thiago Maia em campo, contra o Flamengo, sem que o Internacional tenha pago sequer um real por ele é um escárnio - publicou o comunicador.

Flamengo x Internacional

Em campo, a equipe de Filipe Luís conseguiu confirmar o favoritismo dentro de casa. Com um gol de Bruno Henrique, no primeiro tempo, o Rubro-Negro venceu o confronto por 1 a 0, e abriu vantagem no confronto das oitavas de final da Copa Libertadores.

O segundo jogo entre as equipes acontece na próxima quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Para a partida, o Flamengo poderá jogar pelo empate para avançar para a próxima fase do torneio continental.

continua após a publicidade