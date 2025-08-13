Ídolo do Flamengo reprova atuação do time e faz comparação: ‘Muito ruim’

O Flamengo venceu o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira (13), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Apesar da vitória, o desempenho da equipe de Filipe Luís foi questionado por Zinho, ídolo da torcida Rubro-Negra.

Durante a transmissão da partida, pelos canais ESPN, o ex-jogador chamou atenção para a queda de rendimento da equipe durante o segundo tempo. Zinho elogiou os primeiros 45 minutos do Flamengo, mas criticou a etapa complementar, onde julgou que o time flertou com um possível empate do adversário.

- O torcedor do Flamengo deve se perguntar o que aconteceu. Um primeiro tempo bom, não foi maravilhoso, e caiu tanto no segundo tempo. Não é que o Inter foi muito superior, mas agrediu pelo desempenho que baixou demais no segundo tempo. Esse final de jogo do Inter enche de esperança, e a torcida do Inter responde. E a torcida do Flamengo, ao contrário, calada, porque o segundo tempo foi muito ruim - disse o ex-jogador.

Flamengo x Internacional

Em campo, a equipe de Filipe Luís conseguiu confirmar o favoritismo dentro de casa. Com um gol de Bruno Henrique, no primeiro tempo, o Rubro-Negro venceu o confronto por 1 a 0, e abriu vantagem no confronto das oitavas de final da Copa Libertadores.

O segundo jogo entre as equipes acontece na próxima quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. Para a partida, o Flamengo poderá jogar pelo empate para avançar para a próxima fase do torneio continental.

