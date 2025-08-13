Escalação de Filipe Luís para Flamengo x Inter surpreende torcedores: ‘Por quê?’

O Flamengo está escalado para enfrentar o Internacional, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. No entanto, a ausência do atacante Pedro entre os titulares movimentou as redes sociais.

Momentos antes da bola rolar, os torcedores se mostraram surpresos com a ausência do camisa 9. O técnico Filipe Luís optou por improvisar o atacante Bruno Henrique na vaga de Pedro. O camisa 27 fecha o trio de ataque com Samu Lino e Gonzalo Plata.

Os torcedores usaram as redes sociais para se manifestar. Confira.

O Flamengo não contará com Arrascaeta para o duelo decisivo pela Libertadores. O meia está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido na fase de grupos da competição. Desta maneira, Filipe Luís optou por Luiz Araújo na vaga do uruguaio e escalou o Flamengo da seguinte maneira:

Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan e Luiz Araújo; Samu Lino, Plata e Bruno Henrique.

O confronto do Flamengo com o Internacional marcará a estreia de cinco jogadores na Libertadores: Carrascal, Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino e Jorginho. Desses, Saúl e Carrascal ficam entre os reservas.

Flamengo x Internacional

O primeiro confronto entre Flamengo e Internacional acontece nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Para a ocasião, o Rubro-Negro tentará confirmar o favoritismo dentro de casa para construir uma vantagem no confronto de volta.

A segunda partida entre as equipes, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, acontece na próxima quarta-feira (20), novamente às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. O vencedor do confronto irá enfrentar o vencedor de Estudiantes (ARG) x San Lorenzo (ARG).