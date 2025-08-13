Web reage a saída de Bruno Formiga para a Globo: ‘Dream Team do jornalismo’

Mais uma movimentação nos bastidores do jornalismo esportivo agitou as redes sociais, nesta quarta-feira (13). O nome da vez é Bruno Formiga, que está de saída da TNT Sports, após 12 anos de emissora. O jornalista segue os mesmos passos de seu companheiro de transmissão Jorge Iggor e da apresentadora Mariana Spinelli, ex-ESPN.

O trio de jornalistas foi contratado para fazer parte da GE TV, novo projeto esportivo da Globo que será lançado no YouTube, para concorrer com a CazéTV. Bruno Formiga fará dupla com Jorge Iggor, que será a principal voz das transmissões esportivas no novo canal.

Depois de anunciada as contratações, os internautas se mostraram empolgados com o novo projeto. Confira.

A GE TV adotará um formato semelhante ao utilizado pelo streamer Casimiro Miguel oferecendo programas de debate, transmissões ao vivo e conteúdo com linguagem mais informal para atrair o público jovem. A iniciativa busca conquistar uma fatia do mercado digital esportivo que tem crescido significativamente nos últimos anos.

A iniciativa representa o primeiro grande investimento da Globo nesse segmento específico, após experiências em outras áreas como a ViU Hub, empresa que agencia influenciadores e artistas. A emissora já está em fase de planejamento e negociação de direitos de transmissão para o novo canal, embora a data exata de estreia não tenha sido divulgada.

Além de Jorge Iggor e Mariana Spinelli, o jornalista Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte SP, é um dos nomes considerados para liderar o projeto. Ex-Desimpedidos, o apresentador tem experiência com transmissões ao vivo no YouTube e também comanda o programa "Panela SporTV".

O que a GE TV vai exibir?

As transmissões ao vivo de eventos esportivos constituirão o principal atrativo da GE TV. Entre as negociações em andamento está um acordo com a NFL (liga de futebol americano) para exibições nas tardes de domingo. A programação também incluirá outros campeonatos cujos direitos já pertençam à Globo e estejam liberados para exibição no YouTube.