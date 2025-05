Amigo íntimo de Carlo Ancelotti abre o jogo sobre personalidade do treinador

A chegada de Carlo Ancelotti ao comando técnico da Seleção Brasileira foi confirmada na última segunda-feira (12) pela CBF. O treinador irá deixar o Real Madrid após a última rodada de La Liga, no dia 25 de maio, para assumir o novo cargo. Após a notícia, o ex-jogador Roberto Falcão, amigo íntimo do italiano, abriu o jogo sobre a personalidade do treinador.

Durante o programa "Galvão e Amigos", da emissora "Band", o antigo volante afirmou que Carlo Ancelotti se destaca pela humildade. Os dois são amigos de longa data. A amizade entre eles foi construída quando ambos defenderam juntos a Roma.

- Ele é um cara de uma facilidade e humildade que não é comum para um treinador do tamanho dele. Teve uma viagem, que fui visitar ele no Real Madrid, e nisso, assistir vários treinos, e vi um jogo da equipe no Santiago Bernabéu. Depois do jogo, ele me perguntou se o time tinha realizado o que foi feito nos treinos. O Ancelotti perguntou isso pra mim isso - contou o ex-jogador.

Roberto Falcão é amigo íntimo de Carlo Ancelotti (Foto: Reprodução)

Carreira de Ancelotti

O treinador se aposentou dos gramados em 1992. Na carreira como jogador, Ancelotti defendeu grandes clubes da Itália. Ele iniciou a trajetória no Parma, depois chegou a Roma, onde passou a maior parte da carreira, e pendurou as chuteiras no Milan.

No comando técnico, Carlo Ancelotti coleciona uma carreira vitoriosa como treinador, sendo o único a conquistar a UEFA Champions League em cinco ocasiões — duas com o Milan (2002–03 e 2006–07) e três com o Real Madrid (2013–14, 2021–22 e 2023–24).

Além disso, faturou campeonatos nacionais nas cinco principais ligas europeias: a Serie A com o Milan (2003–04), a Premier League com o Chelsea (2009–10), a Ligue 1 com o Paris Saint-Germain (2012–13), a Bundesliga com o Bayern de Munique (2016–17) e La Liga com o Real Madrid (2021–22 e 2023–24). No comando do clube merengue, também venceu a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei, Supercopas da UEFA e Mundiais de Clubes da FIFA.