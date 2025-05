Quanto custa Ancelotti? Veja peso do salário nas finanças da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou nesta segunda-feira (12) a contratação de Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira masculina principal. O italiano assume o cargo na próxima Data Fifa, com contrato até o fim da Copa do Mundo de 2026.

O acordo marca uma mudança significativa nos bastidores da Seleção: Ancelotti será o técnico mais caro da história da CBF. De acordo com o ge, o treinador vai receber € 10 milhões por ano, valor equivalente a R$ 63,2 milhões na cotação atual. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "Estadão".

💰 Peso de Ancelotti nas contas da CBF

Apesar da cifra elevada, o contrato de Ancelotti cabe com folga no orçamento da entidade. A CBF fechou 2024 com R$ 1,5 bilhão em receitas e R$ 2,4 bilhões em caixa e aplicações financeiras. O salário anual do treinador representa apenas 4,2% da receita total de 2024 e 2,8% do que a entidade tem disponível em caixa.

📊 Comparativo direto:

Salário anual de Ancelotti : R$ 63,2 milhões

: R$ 63,2 milhões Receita CBF em 2024 : R$ 1,5 bilhão

: R$ 1,5 bilhão Previsão orçamentária para 2025 : R$ 2,25 bilhões

: R$ 2,25 bilhões Disponibilidade financeira (caixa + aplicações): R$ 2,4 bilhões

🏆 Bônus por título

Caso conquiste o hexa na Copa de 2026, Ancelotti ainda terá direito a um bônus de € 5 milhões (R$ 31,6 milhões). Mesmo com esse adicional, o custo total com o técnico seguiria abaixo de 1% da previsão orçamentária da CBF para 2025.

📅 O que vem por aí?

O primeiro compromisso de Ancelotti à frente da Seleção será no dia 5 de junho, contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Em seguida, o Brasil encara o Paraguai, no dia 10, na Neo Química Arena. O principal objetivo é conquistar o Hexa em 2026 — e, para isso, a CBF aposta alto.

