Falha de titular em Internacional x Vitória gera revolta: 'Vergonha'
Equipes se enfrentam no Beira-Rio
O Internacional foi surpreendido logo no início do confronto com o Vitória, nesta segunda-feira (23), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas 15 segundos de jogo, Renê Sousa aproveitou uma falha de Bruno Gomes na defesa colorada, abriu o placar no Beira-Rio e provocou revolta entre os torcedores nas redes sociais.
➡️Veja gol em Internacional x Vitória: Renê Sousa marca com 15 segundos
O lance começou com Tarzia roubando a bola após vacilo de Bruno Gomes. Na sequência, o jogador acionou Renê, que ficou cara a cara com Kauan Jesus e finalizou forte para balançar as redes, sem dar tempo para o Colorado sequer se organizar em campo.
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A falha defensiva logo no início do confronto gerou críticas dos torcedores colorados, que demonstraram indignação com a maneira como a equipe sofreu o gol.
Veja a repercussão:
Como chegam as equipes?
No último confronto, o Internacional foi derrotado pelo Vasco por 2 a 1, pelo Brasileirão Série A, em jogo realizado no dia 19 de novembro. Já o Vitória venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, também pelo Brasileirão Série A, na mesma data.
➡️Segunda-feira de nervos à flor da pele no Brasileirão
Na tabela de classificação, o Internacional ocupa a 7ª colocação, enquanto o Vitória está em 16º lugar.
Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 23 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio José Pinheiro Borda, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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