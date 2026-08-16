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Falha de Léo Jardim em Vasco x Santos gera revolta: 'Não é possível'

Times se enfrentaram pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 18:04
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Léo Jardim em ação durante Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro
Léo Jardim em ação durante Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

Santos venceu o Vasco por 3 a 0 neste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve como protagonista o goleiro Léo Jardim com duas falhas em sequência na segunda etapa. Apesar do Cruz-maltino estar melhor na partida, o Gabriel Barbosa aproveitou uma chance na segunda etapa para abrir o placar para a equipe santista fora de casa, William Arão e Luan Peres ampliaram para o Peixe.

➡️Veja gols em Vasco x Santos: Gabigol, Arão e Luan Peres marcam

No segundo gol do Santos na partida Léo Jardim tira mal de soco e a bola rebate no peito de Willian Arão antes de entrar no gol. Já no terceiro gol, Neymar cobra falta forte no canto esquerdo de Léo Jardim, que espalma no pé esquerdo de Luan Peres e converte. 

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➡️Vasco x Santos: Thiago Mendes deixa Neymar no vácuo, e cena repercute

Nas redes sociais, torcedores não perdoaram a sequência de falhas que complica a chance do Vasco de escapar da zona de rebaixamento, além de vaiarem em campo.

➡️Roger Flores critica atitude de Thiago Mendes com Neymar: 'Não precisa'

Veja a repercussão:

Gabigol em comemoração durante Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)
Gabigol em comemoração durante Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

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Vasco x Santos: como foi o jogo?

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Primeiro tempo: Vasco pressiona, mas Santos perde as melhores chances

O Vasco teve mais controle da partida no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances de gol. Mais cauteloso defensivamente, o Santos foi mais perigoso nas oportunidades que criou. Contudo, a primeira boa chance foi do Peixe, aos 14 minutos. Gabigol ficou cara a cara com Léo Jardim, mas finalizou para fora. O Cruz-Maltino manteve a iniciativa na sequência, sem conseguir levar perigo com a mesma frequência. Nos minutos finais, o Santos voltou a ameaçar, com Caballero cabeceando a bola no travessão. Apesar do maior volume vascaíno, o time visitante terminou a primeira etapa com as melhores oportunidades.

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Gabigol comemora gol pelo Santos sobre o Vasco em São Januário
Gabigol comemora gol pelo Santos sobre o Vasco em São Januário (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Segundo tempo: Santo empilha gols e vence fora de casa

Os times voltaram do intervalo no mesmo ritmo, com o Vasco ocupando o campo de ataque e o Santos esperando a oportunidade de sair no contra-ataque. Tchê Tchê e Robert Renan despediçaram chances dentro da área, e Puma Rodríguez acertou a trave. Quem abriu o placar chegou ao gol, no entanto, foi o Santos. Rollheiser acionou Gabigol dentro da área, e o camisa 9 bateu de canhota para colocar os visitantes à frente aos 23 minutos. A partir dali, o jogo desandou para o Cruz-Maltino, e o Peixe empilhou um atrás do outro. Léo Jardim saiu mal em cruzamento, e Willian Arão fez o segundo santista. Pouco depois, o goleiro vascaíno deu rebote em cobrança de falta, e Luan Peres ampliou a vantagem para 3 a 0.

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Ficha Técnica:

⚽ VASCO X SANTOS - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio São Januário (Rio de Janeiro, RJ)
👁️ Onde assistir: TV Globo (TV Aberta) Premiere (pay-per-view)
🕴️ Arbitragem: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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