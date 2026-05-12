Falha de Bento preocupa torcedores brasileiros: 'Nunca vi na vida'

Al-Nassr e Al-Hilal se enfrentaram na tarde desta terça-feira (12) em partida decisiva para a disputa do Campeonato Saudita, e uma falha do goleiro Bento chamou atenção nas redes sociais. A partida se encaminhava para o final com vitória do time treinado por Jorge Jesus, porém, o gol sofrido aos 53 do segundo tempo mudou o cenário e deixou o título em aberto para as próximas rodadas.

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➡️Veja gols de Al Nassr x Al Hilal: Bento tem falha bizarra no último lance

Com a provável convocação do arqueiro para a Copa do Mundo, alguns torcedores brasileiros se mostraram preocupados com a possível escolha de Bento por Carlo Ancelotti para a lista que será anunciada na próxima segunda-feira (18). Bento tem sido convocado com frequência pelo italiano para representar a Seleção Brasileira.

➡️Reação de Cristiano Ronaldo à falha de Bento viraliza: 'Nunca mais'

Confira alguns dos comentários:

Resultado adiou o possível título do Al-Nassr (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

Qual é o cenário do Campeonato Saudita?

O Al-Nassr empatou em 1 a 1 com o Al-Hilal pela 33ª rodada do Campeonato Saudita, nesta terça-feira (12), no Alawwal Park. A equipe de Jorge Jesus abriu o placar com Simakan na etapa inicial, enquanto Bento marcou um gol contra bizarro no último minuto do jogo.

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Com o resultado, o Al-Nassr segue na liderança com 83 pontos, mas teve a conquista do título adiada. A equipe de Cristiano Ronaldo precisará vencer o Damac no dia 21 de maio para confirmar a conquista da Saudi Pro League.

Como foi o jogo?

No primeiro tempo, o Al-Hilal quase abriu o placar no início da partida com Benzema recebendo um ótimo passe dentro da área e batendo de primeira, mas Bento fez uma grande defesa. O Al-Nassr respondeu com uma chegada com Cristiano Ronaldo pelo lado esquerdo da área, mas a finalização parou em Bono. Mas aos 36 minutos, Simakan aproveitou um bate e rebate dentro da área após cobrança de escanteio e chutou com a perna direita para balançar as redes. Nos minutos finais, Coman roubou uma bola no campo de ataque, mas o francês carimbou a trave adversária.

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No segundo tempo, o Al-Nassr diminuiu a intensidade, enquanto o Al-Hilal buscou pressionar em busca do empate na reta final. Em uma chegada pelo lado direito da área, Milinkovic-Savic tentou uma finalização de voleio, mas Bento fez uma boa defesa. Mas no último lance da partida, o Al-Hilal colocou uma bola na área a partir de um lateral, o goleiro brasileiro se atrapalhou na saída da pequena área com Iñigo Martínez e desviou a bola contra a própria rede para deixar tudo igual no placar.

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