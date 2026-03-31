Torcedores apontam erro de Bento em Brasil x Croácia: 'Não dá'

O Brasil enfrentou a Croácia no último amistoso preparatório para a Copa do Mundo antes da convocação final. Vencendo por 3 a 1, com gols de Danilo, Igor Thiago e Martinelli, a Seleção jogou bem, mas levou um gol em uma falha do goleiro Bento, do Al Nassr.

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Em um contra-ataque da Croácia, Bento saiu mal e acabou perdendo o tempo da bola, deixando o gol livre para Majer, que só empurrou para as redes.

Veja como a internet reagiu ao gol sofrido pela Seleção Brasileira:

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Amistoso entre Brasil e Croácia, em Orlando, EUA (Foto: ANDRE DURAO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

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Como foi Brasil x Croácia

Por necessidade ou opção, Carlo Ancelotti escalou o Brasil diante da Croácia com seis mudanças em relação ao time que iniciara contra a França. Bento foi para o gol, Ibañez para a lateral direita, Marquinhos retomou a posição na zaga, Danilo Santos ganhou vaga no meio, e Luiz Henrique e João Pedro foram titulares no ataque. E todos foram bem.

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Diante dos croatas, a Seleção fez um primeiro tempo consistente, com transições rápidas e pelo menos cinco chances de gol. O Brasil só não saiu para o intervalo com um placar mais sossegado porque o goleiro Livakovic estava em grande noite. Mas nem ele foi capaz de parar o ataque da Seleção aos 46, quando Matheus Cunha fez lindo lançamento da defesa para Vini Jr, que arrancou pela esquerda até a linha de fundo e tocou na entrada da área para Danilo Santos abrir o marcador.

No segundo tempo os croatas avançaram um pouco as linhas e passaram a chegar um pouco mais ao gol de Bento. E, conforme o tempo foi passando, os dois técnicos decidiram mexer bastante nas equipes — por acordo, foi permitido até oito substituições em Brasil x Croácia —, o que fez a partida se tornar muito mais voluntariosa.

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Majer, aproveitando contragolpe, tocou na saída de Bento para empatar aos 38, mas dois minutos depois Igor Thiago fez 2 a 1 para o Brasil cobrando pênalti sofrido por Endrick. Aos 47, Martinelli ainda marcaria o terceiro.