Canal projeta uniforme do Flamengo em homenagem a Jorge Ben Jor; veja
Camisas foram aprovadas em Conselho Deliberativo, na última segunda-feira (11)
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O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou os três uniformes que o clube utilizará na temporada de 2027. A decisão foi tomada em reunião realizada nesta segunda-feira (11), no Rio de Janeiro (RJ). O terceiro modelo homenageia o cantor Jorge Ben Jor, torcedor rubro-negro, e o movimento Tropicália.
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Os conselheiros votaram os três modelos durante a reunião. O primeiro uniforme apresenta listras mais finas e mangas vermelhas. O design remete ao uniforme utilizado pelo clube em 2018.
O segundo uniforme será branco, com detalhes em cinza, vermelho e preto. A peça homenageia a Taça Salutaris, conquistada pelo Flamengo em 1927. O torneio definia o "clube mais Symphatico" do Brasil. O escudo do clube e o símbolo da Adidas, fornecedora de material esportivo, terão modelos "retrô".
Homenagem a Jorge Ben Jor
O terceiro uniforme terá como cor predominante o preto, com detalhes nas cores rosa, azul e amarelo. O modelo faz referência ao cantor Jorge Ben Jor e ao movimento cultural que surgiu no Brasil durante a década de 1960.
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O uniforme em homenagem a Jorge Ben obteve aprovação de 72% dos conselheiros presentes. Os uniformes principal e reserva receberam aproximadamente 90% de votos favoráveis. Com uso de inteligência artificial, o canal Paparazzo Rubro-Negro projetou os uniformes para a próxima temporada.
Confira as imagens geradas por IA:
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