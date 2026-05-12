Das ruas da pacata Ilha de Paquetá aos holofotes do futebol mundial. Lucas Paquetá, do Flamengo, é o personagem central de "Paquetá: O Veredicto", documentário exclusivo do Lance! que estreia neste sábado (16) no Lance!TV.

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Em um conteúdo especial e produzido com acesso exclusivo, o Lance! mergulha na trajetória do cria rubro-negro que carrega no nome a tradicional ilha carioca. O documentário revisita os primeiros passos no Flamengo, revela bastidores da negociação mais cara da história do clube em seu retorno neste ano, acompanha a ascensão no futebol europeu e aborda o momento mais delicado da carreira: as acusações envolvendo suposta manipulação de apostas esportivas.

"Paquetá: O Veredicto" reúne depoimentos inéditos de personagens fundamentais da história recente do Flamengo e da carreira do meia, como Eduardo Bandeira de Mello, Rodolfo Landim e Luiz Eduardo Baptista, além de familiares, jornalistas e pessoas próximas ao jogador.

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O teaser oficial já está no ar. Neste sábado, você acompanha a estreia de uma produção que promete mostrar todos os lados de uma das histórias mais marcantes — e controversas — do futebol brasileiro recente.

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Lance!TV estreia documentário "Paquetá: O Veredicto", sobre o meia do Flamengo (Arte: Lance!)

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