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Marcelo Demoliner assina com a ESPN para cobertura de tênis

Atleta conciliará a rotina no esporte com a de produtor de conteúdo para a emissora

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/05/2026
18:24
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Marcelo Demoliner em treino no Costa do Sauípe Open (Fotojump/João Pires)
imagem cameraMarcelo Demoliner em treino no Costa do Sauípe Open 2025 (Fotojump/ João Pires)
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A ESPN e o Disney+ Premium terão uma novidade especial em sua equipe para ampliar a cobertura dos principais torneios de tênis do calendário internacional. O tenista Marcelo Demoliner passará a integrar o time da marca, com foco na produção de conteúdo digital e participações em programas e transmissões da emissora.

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Aos 37 anos, Demoliner seguirá em atividade no circuito profissional e passará a conciliar sua rotina de atleta com a de produtor de conteúdo na ESPN. Entre treinos e competições, o tenista mostrará os bastidores dos grandes eventos do esporte, participará de quadros no Pelas Quadras, programa especializado da ESPN dedicado à modalidade, e fará entradas ao vivo durante transmissões e conteúdos digitais.

— Como comentarista, já tive uma experiência nas Olimpíadas de Paris. Atrás das câmeras, eu tenho uma persona digital forte. Nos últimos anos, a gente tem feito quadros no Instagram, na internet. Não vai ser minha primeira vez nas câmeras, mas em câmeras profissionais, aí é uma experiência nova — afirmou Marcelo Demoliner.

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A estreia do tenista na emissora acontecerá durante a cobertura de Roland Garros, que começa no dia 24 de maio em Paris e terá transmissão exclusiva da ESPN e do plano Premium do Disney+ no Brasil.

Marcelo Demoliner integra o time da ESPN na cobertura de tênis (Foto: Divulgação)
Marcelo Demoliner integra o time da ESPN na cobertura de tênis (Foto: Divulgação)

A carreira de Marcelo Demoliner

Profissional desde 2006, Demoliner é um dos principais nomes brasileiros nas duplas. O tenista já foi top 40 do ranking da ATP, conquistou três títulos do circuito mundial e alcançou duas semifinais de Grand Slam, no US Open e no Australian Open. Em 2023, também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos.

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