Gustavo Tejera, de 38 anos, será o árbitro da partida entre Flamengo e Estudiantes na próxima quinta-feira, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, no Maracanã. O uruguaio, que já apitou uma partida do time carioca na fase eliminatória, estará sob atenção para o confronto, uma vez que a arbitragem do jogo de ida foi cercada de polêmicas.

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Tejera é considerado um dos principais árbitros do quadro da Conmebol. O uruguaio tem no currículo participações em competições importantes, como o Mundial de Clubes de 2025 e a Copa do Mundo deste ano.

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Gustavo Tejera já apitou jogo do Flamengo nesta Libertadores

Esse não será o primeiro jogo do Flamengo na fase eliminatória da Libertadores apitado por Gustavo Tejera. O árbitro esteve no comando da partida entre o Rubro-Negro e o Cruzeiro, no jogo de volta das oitavas de final, quando os cariocas venceram por 2 a 1.

Gustavo Tejera apita Flamengo x Estudiantes (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Além disso, apitou o jogo de volta da Recopa Sul-Americana neste ano, entre Flamengo e Lanús, e a partida Flamengo x Racing em 2023, ambas no Maracanã.

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Veja a escala completa da arbitragem de Flamengo x Estudiantes

Árbitro: Gustavo Tejera (URU) Árbitro assistente nº 1: Nicolás Taran (URU) Árbitro assistente nº 2: Carlos Barreiro (URU) Quarto árbitro: José Burgos (URU) VAR: Antonio García (URU)

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