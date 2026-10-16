Libertadores: Conmebol define árbitro uruguaio para Flamengo x Estudiantes
Árbitro já apitou jogo do Rubro-Negro nesta edição da competição
Gustavo Tejera, de 38 anos, será o árbitro da partida entre Flamengo e Estudiantes na próxima quinta-feira, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, no Maracanã. O uruguaio, que já apitou uma partida do time carioca na fase eliminatória, estará sob atenção para o confronto, uma vez que a arbitragem do jogo de ida foi cercada de polêmicas.
➡️ Flamengo fica na bronca com árbitro contra Estudiantes e reclama de critérios: 'Difícil entender'
Tejera é considerado um dos principais árbitros do quadro da Conmebol. O uruguaio tem no currículo participações em competições importantes, como o Mundial de Clubes de 2025 e a Copa do Mundo deste ano.
Gustavo Tejera já apitou jogo do Flamengo nesta Libertadores
Esse não será o primeiro jogo do Flamengo na fase eliminatória da Libertadores apitado por Gustavo Tejera. O árbitro esteve no comando da partida entre o Rubro-Negro e o Cruzeiro, no jogo de volta das oitavas de final, quando os cariocas venceram por 2 a 1.
Além disso, apitou o jogo de volta da Recopa Sul-Americana neste ano, entre Flamengo e Lanús, e a partida Flamengo x Racing em 2023, ambas no Maracanã.
Veja a escala completa da arbitragem de Flamengo x Estudiantes
- Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
- Árbitro assistente nº 1: Nicolás Taran (URU)
- Árbitro assistente nº 2: Carlos Barreiro (URU)
- Quarto árbitro: José Burgos (URU)
- VAR: Antonio García (URU)
📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Flamengo
Técnico do Estudiantes, Medina critica atuação do Flamengo em La PlataHá 1 hora
Futebol Nacional
Gabigol lidera ranking de jogadores mais decisivos do paísHá 4 horas
Flamengo
Opinião: ausência do maestro Jorginho na Libertadores expõe dependência do FlamengoHá 4 horas
Flamengo
Flamengo fica na bronca com árbitro contra Estudiantes e reclama de critérios: 'Difícil entender'Há 6 horas
Futebol Nacional
Abel lidera, e Seedorf é último: o aproveitamento dos técnicos do Brasileirão na carreiraHá 8 horas
Colunas
Tironi no Lance! O Brasil a um passo de dominar completamente a AméricaHá 10 horas
Mais LANCE!