Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Evanilson chama atenção em vitória do Bournemouth: 'Noite histórica'

Brasileiro balançou as redes pelo segundo jogo consecutivo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 20:45
Favorite o Lance! no Google
Evanilson marcou o gol da vitória do Bournemouth
Evanilson marcou o gol da vitória do Bournemouth (Foto: Ben Stansall / AFP)

Evanilson foi um dos destaques da vitória do Bournemouth por 3 a 0 sobre o Sturm Graz, da Áustria, nesta quinta-feira (15), pela Liga Europa. O atacante brasileiro marcou o primeiro gol da equipe inglesa no triunfo, que entrou para a história do clube como a primeira partida em casa por uma competição continental. Com o resultado, o time manteve os 100% de aproveitamento no torneio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O ex-jogador do Fluminense vive boa fase e chegou ao segundo jogo consecutivo marcando, após balançar as redes contra o Chelsea no último fim de semana. Na estreia pela Liga Europa, o Bournemouth já havia vencido a Real Sociedad fora de casa.

continua após a publicidade

Diante de sua torcida no Vitality Stadium, a equipe inglesa controlou as ações e abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento pela direita, Evanilson apareceu na entrada da área e cabeceou por cobertura, sem chances para o goleiro adversário.

Na segunda etapa, Rayan ampliou a vantagem, e Álvaro Rodríguez fechou o placar nos acréscimos, em cobrança de pênalti. A vitória coroou uma noite especial para o Bournemouth, que há pouco mais de dez anos disputava a terceira divisão inglesa e agora faz sua primeira campanha em uma competição europeia.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Evanilson marca e garante primeira vitória do Bournemouth em casa na Liga Europa
Evanilson marca e garante primeira vitória do Bournemouth em casa na Liga Europa (Foto: Reprodução/ Bournemouth/X

Após a partida, Evanilson destacou a importância do resultado e celebrou o apoio dos torcedores.

— De fato, foi uma noite histórica. Na última temporada, batalhamos muito para conquistar o nosso espaço aqui, então hoje era mostrar que esse esforço valeu a pena. A vitória fora de casa na primeira rodada deu mais ânimo, claro, mas a festa da nossa torcida hoje foi essencial para o resultado. Vamos continuar nos dedicando para alcançar os objetivos do clube: mudar de patamar na Liga e seguir em frente na Europa — comemorou o atacante.

Próximo jogo do Bournemouth

O Bournemouth volta a campo neste domingo (18), quando recebe o Sunderland, no Vitality Stadium, pela Premier League. Depois, a equipe terá outro desafio pela Liga Europa: o confronto com o Milan, marcado para quinta-feira (22).

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Vini Jr chega ao estádio para duelo entre Real Madrid e Rayo Vallecano

Futebol Internacional

Vini Jr. desabafa sobre má fase no Real Madrid: 'Raiva de mim mesmo'

Há 36 minutos
Samuel Lino e Bruno Henrique comemoram gol do Flamengo

Flamengo

Samuel Lino destaca pressão do Estudiantes e confiança do Flamengo

Há 51 minutos
Seedorf orientado jogadores em treino do Corinthians

Corinthians

Ex-Chelsea confirma contato de Seedorf para integrar comissão do Corinthians

Há 6 horas
Estudiantes celebra classificação diante do Corinthians nas quartas de final da Libertadores

Flamengo

Conmebol veta reforço do Estudiantes de jogar contra o Flamengo

Há 8 horas
Antony comemorando gol pelo Real Betis (Foto: Reprodução/X)

Fora de Campo

Antony tem casa assaltada durante Betis x Porto pela Champions League

Há 8 horas
Arsené Wenger, que lidera o Grupo de Estudos Técnicos da Fifa

Futebol Internacional

De Figo a Wenger, veja potenciais candidatos à presidência da Fifa

Há 10 horas
Mais LANCE!
Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League

Estrangeiros reagem à punição de Vinicius Júnior: 'Não sei se é'

Convocado por Ancelotti, Wesley é titular no duelo entre Roma e Fenerbahçe pela Champions

Mourinho fala de Wesley, ex-Flamengo, após Roma x Real Madrid: 'Já sabia'

Clarence Seedorf sorri em foto

Seedorf usa Real Madrid e Barcelona como exemplos para tirar Corinthians da crise

Mourinho reage durante confronto entre Roma e Real Madrid pela Champions League

Mourinho sai em defesa de Vini Jr e critica Comitê da La Liga: 'Sem vergonha'

Vini Jr marca Wesley na vitória do Real Madrid sobre a Roma, na Champions League

Atitude de Vinicius Júnior em jogo do Real Madrid choca torcedores: 'Bizarro'

José Mourinho em ação durante a vitória do Real Madrid sobre a Roma na Champions League

Mourinho evita comparações e elogia Endrick: 'Nível Real Madrid'

Endrick comemora gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma na Champions League

Endrick é exaltado, e Vini Jr eleito pior em campo por jornal espanhol

Endrick comemora gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma, na Champions League

Endrick vira assunto no exterior após virada do Real Madrid: 'Deveria'

Dembélé comemora ao lado de Hakimi gol marcado pelo PSG sobre o Manchester City, na Champions League

Haaland faz história, mas PSG vence Manchester City na Champions

Endrick celebra gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma, na Champions League

Endrick brilha, Real Madrid vira em 7 minutos e vence a Roma na Champions

Barcola comemora gol marcado pelo Liverpool sobre o LASK, na Champions League

Barcola desencanta, e Liverpool vence o LASK na Champions

Árbitro apresenta cartão vermelho a Vini Jr no jogo entre Real Madrid e Villarreal

Vini Jr sofre dura punição após ser expulso por puxar o cabelo de rival e fica fora de Barcelona x Real Madrid

Cruz-Maltino acabou tendo um jogador expulso durante o confronto (Foto: Gabriel Sotelo /Fotoarena/Folhapress)

Jornalista detona atitude de rivais para Vasco x Boca: 'Escárnio'