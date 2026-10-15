Evanilson chama atenção em vitória do Bournemouth: 'Noite histórica'
Brasileiro balançou as redes pelo segundo jogo consecutivo
Evanilson foi um dos destaques da vitória do Bournemouth por 3 a 0 sobre o Sturm Graz, da Áustria, nesta quinta-feira (15), pela Liga Europa. O atacante brasileiro marcou o primeiro gol da equipe inglesa no triunfo, que entrou para a história do clube como a primeira partida em casa por uma competição continental. Com o resultado, o time manteve os 100% de aproveitamento no torneio.
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O ex-jogador do Fluminense vive boa fase e chegou ao segundo jogo consecutivo marcando, após balançar as redes contra o Chelsea no último fim de semana. Na estreia pela Liga Europa, o Bournemouth já havia vencido a Real Sociedad fora de casa.
Diante de sua torcida no Vitality Stadium, a equipe inglesa controlou as ações e abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento pela direita, Evanilson apareceu na entrada da área e cabeceou por cobertura, sem chances para o goleiro adversário.
Na segunda etapa, Rayan ampliou a vantagem, e Álvaro Rodríguez fechou o placar nos acréscimos, em cobrança de pênalti. A vitória coroou uma noite especial para o Bournemouth, que há pouco mais de dez anos disputava a terceira divisão inglesa e agora faz sua primeira campanha em uma competição europeia.
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Após a partida, Evanilson destacou a importância do resultado e celebrou o apoio dos torcedores.
— De fato, foi uma noite histórica. Na última temporada, batalhamos muito para conquistar o nosso espaço aqui, então hoje era mostrar que esse esforço valeu a pena. A vitória fora de casa na primeira rodada deu mais ânimo, claro, mas a festa da nossa torcida hoje foi essencial para o resultado. Vamos continuar nos dedicando para alcançar os objetivos do clube: mudar de patamar na Liga e seguir em frente na Europa — comemorou o atacante.
Próximo jogo do Bournemouth
O Bournemouth volta a campo neste domingo (18), quando recebe o Sunderland, no Vitality Stadium, pela Premier League. Depois, a equipe terá outro desafio pela Liga Europa: o confronto com o Milan, marcado para quinta-feira (22).
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