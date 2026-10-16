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MP pede prisão preventiva de vice-presidente do Corinthians

Solicitação contra Armando Mendonça ocorre após demissão de Marcelo Munhoes

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
16/10/2026 18:26
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Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, olhando para frente
Armando Mendonça olhando para frente

A Justiça de São Paulo recebeu, nesta sexta-feira (16), um pedido de prisão preventiva apresentado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge.

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O pedido foi apresentado após a demissão de Marcelo Munhoes, ex-diretor de tecnologia do clube, e encaminhado à 25ª Vara Criminal.

O promotor Cássio Conserino, responsável pelo caso, argumenta que a demissão de Munhoes pode representar uma tentativa de intimidar testemunhas e interferir na produção de provas. Uma audiência relacionada ao processo está marcada para o dia 10 de novembro.

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Mendonça é acusado de apropriação indébita agravada continuada, tentativa de apropriação indébita agravada continuada, furto qualificado por abuso de confiança e coação ao longo do processo. A investigação apura o suposto desaparecimento de materiais esportivos da Nike no clube.

Camisa branca oficial do Corinthians com escudo e patrocinadores Shopee, Nike, BMG e Frimesa.
Camisa da Nike do Corinthians (Foto: Corinthians)

Desvio de materiais no Corinthians

Corinthians identificou, por meio de uma auditoria interna, irregularidades na distribuição de materiais esportivos fornecidos pela Nike. Entre os problemas constatados estão retiradas acima da cota anual prevista em contrato, além de peças em más condições e armazenadas de forma inadequada.

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O relatório também aponta falhas recorrentes na cadeia de recebimento, controle e distribuição dos itens, revelando um cenário de desorganização que atravessa diferentes departamentos do clube.

O material analisado indica que a gestão atual não consegue assegurar rastreabilidade, transparência e uniformidade no uso dos produtos destinados às modalidades esportivas.

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