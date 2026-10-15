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Web enlouquece com chegada de novo brasileiro na Fórmula 1: 'Teremos'

Rafa Câmara fecha com a Haas e será o novo brasileiro da F1 em 2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 11:35
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Quase dois anos após o anúncio de que Gabriel Bortoleto representaria o Brasil na Fórmula 1, um novo piloto brasileiro é anunciado como novo competidor da elite do automobilismo. Rafael Câmara foi anunciado pela Haas como piloto titular para a temporada 2027.

Ao lado de Bortoleto, a chegada do pernambucano na Fórmula 1 marca o retorno do Brasil à categoria com dois pilotos no grid pela primeira vez desde 2016. O feito foi muito celebrado pelos fãs do esporte nas redes sociais. Confira a repercussão;

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➡️ F1 anuncia retorno da África ao circuito após 37 anos

Rafa Câmara chega à F1 após trajetória nas categorias de base

Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, Câmara construiu sua carreira nas categorias de formação até chegar à Fórmula 2, onde passou a chamar atenção pelo desempenho. O brasileiro também conquistou títulos importantes ao longo da trajetória, consolidando seu nome entre as principais promessas do automobilismo nacional.

Na temporada de 2026, o pernambucano disputa a Fórmula 2 pela Invicta Racing. Após vencer no último domingo (27), em Baku, ampliou a liderança do campeonato justamente na reta decisiva da temporada. Seus resultados também despertaram o interesse da Haas, que avaliou o brasileiro em testes com um carro da equipe.

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Com o último F1 anuncia retorno da África ao circuito após 37 anostriunfo, Câmara chegou a 207 pontos na classificação. Ele abriu sete pontos de vantagem para o búlgaro Nikola Tsolov, que terminou a prova em segundo e aparece com 200 pontos. Alex Dunne, outro candidato ao título, está próximo da dupla e soma 174 pontos. Assim, além da vaga na F1, o brasileiro pode conquistar o título da F2 logo em sua temporada de estreia na categoria.

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