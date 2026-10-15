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Antony tem casa assaltada durante Betis x Porto pela Champions League

Nenhum familiar do jogador ficou ferido durante o ocorrido

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 11:57
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Antony comemorando gol pelo Real Betis (Foto: Reprodução/X)
Antony comemorando gol pelo Real Betis (Foto: Reprodução/X)

O atacante brasileiro Antony, do Real Betis, teve sua casa assaltada durante a vitória sobre o FC Porto por 3 a 2 pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. Abde Ezzalzouli, Cucho Hernández e Isco, de pênalti, fizeram os gols da vitória da equipe espanhola. Após a partida, o jogador utilizou suas redes sociais para lamentar o ocorrido. Ele tranquilizou os fãs, confirmando que todos os seus familiares passam bem, mas alegou grande perda material. Veja;

Antony desabafa sobre assalto

Hoje venho compartilhar uma situação muito triste e revoltante. Uma noite que tinha tudo para ser brilhante terminou em revolta e frustração. A minha casa foi roubada.

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É difícil explicar a sensação de ter o nosso espaço invadido, de saber que aquilo que construímos com tanto esforço e dedicação foi levado por alguém que não faz ideia das batalhas que enfrentamos para conquistar cada coisa. O que mais revolta não é apenas a perda material, mas a sensação de insegurança dentro do lugar onde deveríamos nos sentir mais protegidos, o olhar de insegurança da minha família. Mas, diante de tudo isso, uma coisa fica ainda mais clara para mim: não existe bem material no mundo que seja mais valioso do que a vida e o bem-estar da minha família.

Tudo aquilo que perdemos podemos conquistar novamente. O trabalho continua, os sonhos permanecem e a vontade de vencer segue intacta. O que realmente importa é poder olhar para minha família e saber que seguimos juntos, unidos e com forças para superar mais esse momento difícil. A sensação de insegurança e a revolta ficam, mas também fica a certeza de que a nossa maior riqueza nunca esteve nos objetos dentro de casa, e sim nas pessoas que fazem dela um lar. Porque, no final, a minha maior conquista sempre será a minha família.

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