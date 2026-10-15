Estrangeiros reagem à punição de Vinicius Júnior: 'Não sei se é'
Jogador cumprirá em LaLiga
Vinícius Júnior foi punido com quatro jogos de suspensão em La Liga após incidente com Nathan Saliba, e a decisão viralizou nas redes sociais. O brasileiro puxou o cabelo do jogador do Villareal no último sábado (10) e recebeu cartão vermelho na partida.
➡️Atitude de Vinicius Júnior em jogo do Real Madrid choca torcedores: 'Bizarro'
O camisa 7 foi julgado e desfalcará o time de José Mourinho no Campeonato Espanhol contra Sevilla, Barcelona, Racing Santander e Valencia.
Veja alguns comentários:
Tradução: Não sei se é um castigo ou uma recompensa que o Vini não jogue.
Tradução: Vini, te deram 4 jogos de suspensão; então, que eles se arrependam. Use esse tempo para treinar mais, para manter o foco e aprimorar sua forma. Que essa seja a sua vingança pela injustiça sofrida. Siga em frente.
Tradução: Vendo o panorama, me parecem perfeitos esses 4 jogos de suspensão para o Vini. Muito boa notícia para Diomande e Endrick.
Tradução: Estar 4 partidas sem o ver jogar é um alívio, mas cair 4 jogos por isso é um escândalo. Nem vale a pena protestar pelo estado em que está o time e, mais ainda, o Vini, mas é uma selvageria de sanção.
Saiba mais detalhes da punição de Vinicius Júnior
No relatório sobre a punição de Vini Jr, o colegiado responsável por aplicar a sanção afirmou que o atleta seria suspenso por dois jogos por conduta violenta fora de jogo e outras duas partidas por conta dos protestos e reclamações contra a equipe de arbitragem.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
No Campeonato Espanhol, Vini Jr só voltará a atuar após a parada da Data Fifa de novembro e estará apto para retornar diante do Celta de Vigo, no fim do próximo mês. O atleta busca reencontrar sua melhor versão sob comando de José Mourinho e recuperar a boa fase da metade final da última temporada.
Fora de Campo
Torcida do Flamengo reage à vitória do Palmeiras: 'Futebol horroroso'Há 12 minutos
Fora de Campo
Torcedores do Fluminense reagem à fala de Arias, do Palmeiras: 'Nunca foi'Há 6 horas
Fora de Campo
Falha de Fábio em Fluminense x Palmeiras irrita torcedores: 'Bizarro'Há 8 horas
Fora de Campo
Possível pênalti em Fluminense x Palmeiras gera revolta: 'Claríssimo'Há 8 horas
Fora de Campo
Atitude de Vinicius Júnior em jogo do Real Madrid choca torcedores: 'Bizarro'Há 11 horas
Fora de Campo
Torcida do Cruzeiro reage à fala de Pedro, dono da SAF: 'Nunca vi'Há 11 horas
Mais LANCE!