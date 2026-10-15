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Estrangeiros reagem à punição de Vinicius Júnior: 'Não sei se é'

Jogador cumprirá em LaLiga

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 06:41
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Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League
Vini Jr desfalcará o Real Madrid em quatro partidas de La Liga (Foto: Thomas Coex / AFP)

Vinícius Júnior foi punido com quatro jogos de suspensão em La Liga após incidente com Nathan Saliba, e a decisão viralizou nas redes sociais. O brasileiro puxou o cabelo do jogador do Villareal no último sábado (10) e recebeu cartão vermelho na partida.

➡️Atitude de Vinicius Júnior em jogo do Real Madrid choca torcedores: 'Bizarro'

O camisa 7 foi julgado e desfalcará o time de José Mourinho no Campeonato Espanhol contra Sevilla, Barcelona, Racing Santander e Valencia

Veja alguns comentários:

Tradução: Não sei se é um castigo ou uma recompensa que o Vini não jogue.

Tradução: Vini, te deram 4 jogos de suspensão; então, que eles se arrependam. Use esse tempo para treinar mais, para manter o foco e aprimorar sua forma. Que essa seja a sua vingança pela injustiça sofrida. Siga em frente.

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Tradução: Vendo o panorama, me parecem perfeitos esses 4 jogos de suspensão para o Vini. Muito boa notícia para Diomande e Endrick.

Tradução: Estar 4 partidas sem o ver jogar é um alívio, mas cair 4 jogos por isso é um escândalo. Nem vale a pena protestar pelo estado em que está o time e, mais ainda, o Vini, mas é uma selvageria de sanção.

Vinicius Jr é expulso do Real Madrid no jogo com o Villarreal
Vinicius Jr é expulso do Real Madrid no jogo com o Villarreal (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Saiba mais detalhes da punição de Vinicius Júnior

No relatório sobre a punição de Vini Jr, o colegiado responsável por aplicar a sanção afirmou que o atleta seria suspenso por dois jogos por conduta violenta fora de jogo e outras duas partidas por conta dos protestos e reclamações contra a equipe de arbitragem.

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No Campeonato Espanhol, Vini Jr só voltará a atuar após a parada da Data Fifa de novembro e estará apto para retornar diante do Celta de Vigo, no fim do próximo mês. O atleta busca reencontrar sua melhor versão sob comando de José Mourinho e recuperar a boa fase da metade final da última temporada.

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