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Ex-presidente do Barcelona dispara contra Messi: 'Quem ele pensa que é?'

Joan Gaspart critica possibilidade de argentino condicionar partida de despedida à saída de Joan Laporta da presidência do clube

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
12/10/2026 15:07
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Lionel Messi durante partida com a camisa do Inter Miami - (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
Lionel Messi durante partida com a camisa do Inter Miami - (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

O ex-presidente do Barcelona, Joan Gaspart, disparou contra Lionel Messi ao avaliar a chance de o argentino retornar ao Camp Nou para se despedir da torcida. Durante participação no podcast "Solo Para Culés", o ex-cartola afirmou que o camisa 10 não pode atrelar uma futura homenagem à saída de Joan Laporta e destacou que o clube catalão é maior do que qualquer atleta.

— Ele precisa tomar cuidado. O Barcelona está acima dele — afirmou Gaspart, que presidiu o clube entre 2000 e 2003.

Ainda durante o bate-papo, o ex-mandatário subiu o tom ao questionar a postura do camisa 10: "Quem ele pensa que é?".

'Carinho histórico' e o impasse com Laporta

Gaspart fez questão de ressaltar que guarda um laço afetivo com Messi desde a chegada do jogador à Espanha. O ex-cartola comandava o Barça em 2000, ano em que o argentino desembarcou nas categorias de base com apenas 13 anos, e garantiu que a crítica não anula a prateleira do ídolo.

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— Digo isso pelo carinho histórico que tenho por um jogador que contratei quando ele tinha 13 anos e eu era presidente do Barça — justificou.

O ponto central do incômodo do ex-cartola é o ruído entre o jogador e a atual gestão. Na visão de Gaspart, o evento de despedida no estádio deve ser voltado ao clube e aos torcedores, sem relação com quem ocupa a cadeira presidencial.

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— Independentemente de quem seja o presidente, que ele venha se despedir do Barcelona — declarou.

Em tom categórico, o ex-presidente avisou que não marcaria presença na homenagem caso ela ocorra apenas após uma eventual troca no comando do clube.

— Se Leo Messi vier se despedir e não vier porque Laporta é o presidente, mas aparecer no dia em que Laporta não estiver mais lá, eu não iria a essa homenagem — cravou.

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Saída em 2021 e o peso da história

Messi encerrou sua vitoriosa trajetória de mais de duas décadas no Barcelona em 2021, quando os graves problemas financeiros da equipe inviabilizaram a renovação contratual.

Maior artilheiro de todos os tempos do Barça, o argentino ergueu 35 troféus pela equipe principal, incluindo quatro títulos da Liga dos Campeões e dez edições de La Liga. O debate sobre uma despedida oficial voltou aos holofotes com as recentes discussões sobre o legado do craque e seu reencontro com a torcida no Camp Nou.

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Joan Gaspart, ex-presidente do Barcelona, durante podcast &quot;Solo Para Culés&quot; - (Foto: divulgação)
Joan Gaspart, ex-presidente do Barcelona, durante podcast "Solo Para Culés" - (Foto: divulgação)
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