Ex-mulher de Léo Pereira trava batalha na Justiça contra o jogador; entenda

Léo Pereira, em ação pelo Flamengo durante partida contra o Bahia, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 17:55 • Rio de Janeiro

Tainá Castos, ex-mulher de Léo Pereira, do Flamengo, trava uma batalha na Justiça contra o jogador. Os dois disputam a guarda dos filhos fruto do relacionamento, Helena, de cinco anos, e Matteo, de três. A influenciadora acusa o zagueiro de ter faltado a última audiência do caso.

Em entrevista ao portal "Splash", do site "Uol Esportes", a ex-mulher do atleta detalhou como tem sido a batalha jurídica. O principal embróglio no processo é a vontadade de Tainá em se mudar para a Espanha. Ela atualmente é casada com Éder Militão, do Real Madrid, e afirma estar tentando resolver as pendências com Léo Pereira de maneira amigável.

- Da minha parte, sempre tentei ter uma relação amigável, principalmente por causa das crianças. Mas, ultimamente, até mesmo na Justiça estamos tendo dificuldades de comunicação. Tanto que ele faltou à última audiência sem dar qualquer satisfação - iniciou a influenciadora, antes de completar.

- Nunca escondi que meu plano é morar na Espanha com meus filhos. E já conversei com o Léo sobre isso. Mas ele está sempre dificultando e não concede a autorização. Por isso, recorri à Justiça. Era justamente sobre isso a audiência que ele simplesmente faltou - concluiu.

Além disso, Tainá também acusa o Léo Pereira de não ter cumprido um acordo feito durante a separação e de não pagar pensão alimentícia. De acordo com ela, o jogador teria se comprometido a quitar o imóvel em que morava com a família e passá-lo para o nome dela. Contudo, ele teria mudado de ideia e resolvido pagar as parcelas da propriedade.

- Foi feito um acordo em que ele quitaria a casa e passaria para o meu nome. O tempo passou e ele não cumpriu. Recentemente, me enviou uma mensagem com uma mudança de planos, dizendo que seguiria pagando a casa apenas em prestações, em vez de quitá-la de uma vez - afirmou.

Tainá Castro é atualmente casada com Éder Militão (Foto: Reprodução/Instagram)

Declaração de Léo Pereira

Eduardo Vargas, advogado do jogador do Flamengo foi o responsável por emitir um comunicado sobre as acusações. Em nota divulgada, ele negou as afirmações da influenciadora e afirmou tratar do caso na Justiça. Veja a declaração na íntegra abaixo:

"A assessoria jurídica do Sr. Leonardo Pereira, em atenção às alegações e informações apresentadas pela Sra. Tainá Castro, vem manifestar-se nos seguintes termos:

1 - Os processos mencionados tramitam perante a Vara de Família e estão resguardados pelo segredo de justiça, especialmente por envolverem direitos de menores. Assim, em cumprimento à legislação aplicável, não é possível divulgar maiores detalhes, mas asseguramos que todas as respostas e manifestações estão sendo devidamente apresentadas nos autos.

2 - No que se refere à quantidade de ações judiciais, cabe esclarecer que não são quatro processos, como informado equivocadamente, mas apenas dois. O primeiro trata da guarda das crianças, no qual as partes (Leonardo e Tainá), representadas por seus respectivos advogados, concordaram na realização de uma nova audiência de conciliação, tendo inclusive peticionado em conjunto nesse sentido. Portanto, não há qualquer ausência injustificada por parte de ninguém. O segundo processo refere-se à autorização para que as crianças residam com a Sra. Tainá em Madrid. Sobre este, o Sr. Leonardo Pereira ainda não foi citado, motivo pelo qual sua equipe jurídica já solicitou habilitação nos autos e aguarda acesso para análise e posteriormente manifestação.

3 - Em relação à alegação de que o Sr. Leonardo estaria se ocultando para evitar citação/intimação, tal afirmação é completamente infundada. O Sr. Leonardo mudou de endereço há cerca de três meses, fato do qual a Sra. Tainá tinha conhecimento, mas ainda assim indicou o endereço antigo para sua localização. Quando procurado, ele prontamente atendeu a oficial de justiça

4 - É igualmente falsa a alegação de que existem valores de pensão alimentícia em atraso. Tal questão está devidamente comprovada nos autos. Caso tais informações inverídicas continuem sendo divulgadas pela Sra. Tainá, serão tomadas as medidas judiciais cabíveis para cessar a propagação dessas inverdades. Ressaltamos que o Sr. Leonardo tem cumprido rigorosamente com os pagamentos acordados, valores que são, inclusive, bastante expressivos.

5 - Por fim, no que tange à quitação da casa mencionada, esclarece-se que a situação também será tratada nos autos. Contudo, informamos que, por se tratar de um valor elevado, houve a necessidade de observar determinados trâmites burocráticos para a liberação e quitação dos valores. A questão encontra-se atualmente em processo de finalização no cartório para transferência. O Sr. Leonardo honrou integralmente o que foi acordado, sempre cumprindo suas obrigações de forma responsável e até mesmo excedendo o solicitado."