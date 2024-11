Bruno Henrique é condenado pelo STJD e preocupa Flamengo

Bruno Henrique lamenta lance em jogo do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 17:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Bruno Henrique, do Flamengo, foi punido pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (14), por conta do cartão vermelho recebido diante do Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil. O atacante recebeu dois jogos de suspensão por conta do lance que gerou a expulsão. Além da punição ao jogador, os clubes foram multados por atitudes durante o jogo na Neo Química Arena.

➡️ Arrascaeta, do Flamengo, passa por cirurgia no joelho direito

No jogo de volta da semifinal, o camisa 27 foi expulso ainda no primeiro tempo por acertar a sola da chuteira na cabeça de Matheuzinho. Por "jogada violenta", Bruno Henrique foi denunciado pela Procuradoria do STJD no artigo 254.

- Para a jogada violenta não precisa do dolo. Constitui a jogada violenta uma atuação temerária ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário. Fato é que houve a jogada violenta e que foi imprudente ao levantar a pena mesmo mirando a bola. A Procuradoria pede a condenação no artigo 254 e que se leve em consideração que poderia ter machucado seriamente o adversário - sustentou o subprocurador-geral Gabriel Andrade durante o julgamento.

Flamengo e Corinthians multados

Além de Bruno Henrique, Flamengo e Corinthians também foram punidos por atitudes no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro recebeu multa de R$ 1 mil por atraso, enquanto o Timão terá de pagar R$ 4 mil pelo arremesso de objetos no campo. As decisões ainda cabem recurso.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Bruno Henrique lamenta lance em jogo do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)