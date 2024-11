Sem espaço na ‘Flaesposas’, Karoline Lima se une a mulher de zagueiro do Flamengo

Léo Pereira e Karoline Lima vivem romance desde fevereiro deste ano (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 07:10 • Rio de Janeiro

Karoline Lima, atual namorada de Léo Pereira, do Flamengo, parece ter arrumado uma solução para combater o suposto problema de convivência com o gurpo das "Flaesposas". De acordo com a apuração do site "Extra", a influenciadora se juntou com Maitê Lo Sardo, mulher de Léo Ortiz, e criou uma parceria fora do "time" principal das esposas dos jogadores do clube rubro-negro.

➡️ Mulher de Filipe Luís conta bastidores da conquista da Copa do Brasil

➡️ Flamengo x Atlético-MG: inteligência artificial aponta resultado do jogo

Deslocada desde o início do namoro com o camisa três do Flamengo, Karoline teria visto em Maitê um porto seguro. As duas assistiram juntas a conquista da Copa do Brasil de 2024, pelo Flamengo, em um bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ambas registraram o momento nas redes sociais.

Enquanto as duas festejavam juntas em terras cariocas, parte do grupo das "Flaesposas" marcou presença na Arena MRV, em Minas Gerais, local da decisão. Lideradas por Gisellen, mulher de Bruno Henrique, elas apareceram em um vídeo viral na internet realizando uma oração na arquibancada antes da final. Patrícia Bruno, mulher do treinador Filipe Luís, e Sabrina, do goleiro Rossi, foram uma das presentes no gesto.

Vale destacar, que Maitê, diferente de Karoline, ainda tem amizade com outras mulheres de jogadores do clube. Contudo, desta vez, ela optou por ficar de fora dos planos das outras companheiras e assistir a decisão com a nova amiga.

Karoline Lima e Maitê Lo, esposa de Léo Ortiz, assistiram juntas a final da Copa do Brasil de 2024 (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Karoline e Léo Pereira

Léo Pereira e Karoline Lima estão juntos desde fevereiro deste ano. Ambos chamam atenção da torcida do Flamengo ao compartilharem momentos romanticos e de entretenimentos juntos nas redes sociais. A influenciadora é ex-mulher de Éder Militão, do Real Madrid, com quem teve uma filha, Cecília, de dois anos.