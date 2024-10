Léo Pereira é multado por atraso em treino do Flamengo

Léo Pereira, em ação pelo Flamengo durante partida contra o Bahia, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







16/10/2024

O zagueiro Léo Pereira foi multado pelo Flamengo na última semana por chegar atrasado em um treino. De acordo com o 'UOL Esporte', o fato aconteceu na reapresentação do elenco na última quarta-feira (9), após os três dias de folga. O jogador estava voltando de Santa Catarina, mas teve problema com o voo na reapresentação na Data Fifa.

O voo de Léo Pereira atrasou 2 horas no retorno para o Rio de Janeiro. O defensor comunicou ao Rubro-Negro e treinou sozinho quando conseguiu chegar ao Ninho do Urubu. Ele foi multado e seguiu normalmente os dias seguintes.

Léo Pereira treinou sozinho por conta das divergências no horário do grupo, que foi informado que o zagueiro não chegaria a tempo. Mesmo com a diretoria entendendo que houve um imprevisto, a decisão foi cumprir a regra no clube para não abrir exceções. A situação não gerou um problema internamente e foi comunicado ao grupo como procedimento normal.

Léo Pereira foi multado em uma porcentagem do salário, na mesma linha linha da aplicada a Gabigol em maio, quando o atacante teve uma foto vazada onde aparece vestindo a camisa do Corinthians.