Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 21:40 • Rio de Janeiro

Na última sexta-feira (13), Léo Pereira, jogador do Flamengo, foi ao camarote vip da Cidade do Rock, no Rock in Rio. Além de calça larga e colete, o atleta de 28 anos estava usando pela primeira vez um cordão luxuoso com joia cravejada de brilhantes.

Acompanhado da namorada Karoline Lima, o jogador demonstrou cuidado com a peça. Segundo o atleta, a joia foi um presente do empresário e, por isso, não sabe o valor do cordão.

- Nem sei quanto custou, só sei que vou sair daqui e guardar no cofre. - Afirmou o zagueiro