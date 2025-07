Luis Roberto elogia João Pedro e compara a outro jogador: ‘Muito mais completo’

O Fluminense perdeu para o Chelsea por 2 a 0, nesta terça-feira (8), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, e assim deu adeus ao Mundial de Clubes na semifinal. O autor dos dois gols do clube inglês na vitória foi o atacante João Pedro, que foi bastante elogiado pelo narrador Luis Roberto.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a transmissão da partida, pela emissora Globo, o narrador não poupou adjetivos para elogiar o atacante. O brasileiro é fruto das categorias de base do Fluminense, e recentemente, deixou o Brighton, da Inglaterra, para chegar ao Chelsea.

A vitória sobre o Tricolor marcou o segundo jogo de João Pedro com os Blues. A estreia do atacante pelo clube londrino foi na vitória sobre o Palmeiras, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Luis Roberto elogiou a atuação do jogador nas duas partidas.

continua após a publicidade

- A gente saiu do jogo contra o Palmeiras absolutamente impressionado como o João Pedro chegou, largando as férias… Com todo respeito ao Delap, que é bom centroavante, mas o João Pedro é muito mais completo. Estava claro que independente até da suspensão do Delap, o João Pedro iria sair jogando hoje - disse o narrador da Globo.

➡️ PC Oliveira bate o martelo sobre pênalti anulado em Fluminense x Chelsea

Chelsea classificado

Os gols do brasileiro aconteceram na primeira e na segunda etapa. Todos os dois foram marcados por serem uma pintura. . A derrota fez o clube carioca dar adeus ao Mundial de Clubes. Já o Chelsea, avançou para a final, e agora, espera o resultado do confronto entre Real Madrid e PSG, que se enfrentam na quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), novamente no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

continua após a publicidade