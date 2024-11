Arrascaeta, do Flamengo, passa por cirurgia no joelho direito

Arrascaeta é um dos cinco jogadores com mais títulos na história do Flamengo, com 13 troféus (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 10:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Arrascaeta, do Flamengo, passou por uma intervenção cirúrgica nesta quinta-feira (14), conforme informado pelo clube. O meio-campista vinha atuando no sacrifício por conta de um incômodo no joelho direito, e não atuará mais em 2024 com a camisa rubro-negra.

➡️ Wesley faz mais uma grande atuação com a camisa do Flamengo; veja os números

A artroscopia foi realizada após o título da Copa do Brasil conquistado pelos cariocas. O uruguaio marcou um dos três gols no jogo de ida, em final diante do Atlético-MG, e usará o restante do ano para recuperar a condição física, voltando aos gramados apenas em 2025, já que os cinco jogos finais do Brasileirão devem ser usados para confirmar uma vaga no G-4.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Arrascaeta realizou artroscopia no joelho direito, nesta quinta-feira (14). O procedimento foi realizado no Hospital CopaStar pelo Doutor Max Ramos, acompanhado pelo Doutor Márcio Tannure, gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo."

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Arrascaeta realizou artroscopia no joelho direito, nesta quinta-feira (14). O procedimento foi realizado no Hospital CopaStar pelo Doutor Max Ramos, acompanhado pelo Doutor Márcio Tannure, gerente de saúde e alto rendimento do… — Flamengo (@Flamengo) November 14, 2024

Em entrevista coletiva após o empate sem gols com o Galo, pelo Brasileirão - Arrascaeta esteve nas arquibancadas do Maracanã acompanhando o confronto -, o técnico Filipe Luís falou sobre a situação não só do camisa 14, mas de outros jogadores lesionados do elenco.

- O Arrascaeta não volta esse ano. Na pré-temporada ele vai estar, na volta das férias ele com certeza estará disponível. O doutor (médico do clube) vai falar melhor do que eu, mas nas cirurgias você sempre tem que ter muito cuidado. O (Nico) de la Cruz acredito que volte esse ano, minha esperança é que volte contra o Cuiabá, e o Luiz Araújo é outro que provavelmente vai estar disponível. Eu gosto de ter os melhores e poder escolher entre todos esses aí, escolher e ter os melhores à minha disposição sempre - afirmou o comandante.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

🔢 NÚMEROS DE ARRASCAETA PELO FLAMENGO EM 2024

⚽ 43 jogos

🥅 10 gols

📤 10 assistências

✅ 29 vitórias

🟰 8 empates

❌ 6 derrotas

🏆 2 títulos: Campeonato Carioca e Copa do Brasil

Arrascaeta em ação pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Sem o meio-campista, o Flamengo volta a campo diante do Cuiabá na quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 34ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro tem 59 pontos, a nove do líder Botafogo, enquanto o Dourado, em 19º, precisa vencer para seguir sonhando com a fuga do Z-4, já que tem nove pontos a menos em relação do Juventude, primeiro time fora da zona do rebaixamento.