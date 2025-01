Ex de jogador do Flamengo consegue medida protetiva contra o atleta

Jordana Holleben, ex-mulher do volanta Allan, do Flamengo, falou pela primeira vez sobre o caso de agressão dentro do antigo relacionamento. Através de uma postagem nas redes sociais, na última quarta-feira (29), ela desabafou sobre o ocorrido e divulgou ter conseguido uma medida protetiva contra o atleta.

continua após a publicidade

➡️ Quanto o campeão da Supercopa Rei vai ganhar de premiação?

➡️ Ex-esposa de atleta do Flamengo pediu divórcio por acusações graves

A influenciadora levou o caso para a Justiça e teve o pedido atendido pelo Ministério Público. O caso da agressão veio a tona no último dia 23 de janeiro, quando Jordana registrou um B.O (Boletim de Ocorrência) contra Allan. Uma semana após o ocorrido, ela esclareceu os fatos aos seus seguidores no Instagram e desabafou sobre o antigo relacionamento.

- Hoje, escrevo essas palavras com o coração partido, mas também fortalecido. Partido porque jamais imaginei que passaria por tudo o que vivi nos últimos anos. De um amor, veio o medo. De uma paixão, a solidão. De um carinho, atitudes inimagináveis. De uma tentativa de acordo, um estrangulamento financeiro. Na semana passada, não tive outra escolha senão pedir uma medida protetiva contra a pessoa com quem estive desde os 17 anos e que eu acreditava que me protegeria - iniciou a modelo, antes de terminar.

continua após a publicidade

- Por mais doloroso que seja para mim escrever essas palavras, tenho certeza de que, como mãe, este é o melhor exemplo que posso dar à minha filha. Eu não consegui sair antes. E sei que talvez você, que está lendo, também sinta que não consegue. Eu precisei buscar ajuda - concluiu.

Parte do desabafo de Jordana Holleben sobre Allan nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Relembre o caso polêmico de Allan

Na última quinta-feira (23), Jordana acusou o jogador do Flamengo de invadir um apartamento dela, na Barra da Tijuca, e ter levado os filhos do casal sem o consentimento mútuo. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornal "Extra".

continua após a publicidade

Uma viatura foi acionada para atender a uma denúncia de briga familiar, que incluía alegações de violência física. Jordana detalhou que Allan teria entrado na residência, a empurrado e levado as crianças, de 6 e 2 anos, sem qualquer acordo prévio.

Allan, ao ser abordado pela PM nas proximidades da casa, teria justificado a ação dizendo que queria "levar os filhos para tomar sorvete dentro do condomínio". A situação não resultou na detenção do jogador, pois, de acordo com os policiais, as crianças estavam abaladas.

O Lance! obteve uma nota de esclarecimento do ocorrido da assessoria do volante. Este foi até o momento o único pronunciamento do jogador sobre o caso. Veja abaixo:

"A nota publicada diz que, de acordo com a denúncia realizada pela ex-esposa, houve invasão da casa/domicílio em que ela está residindo com os filhos do casal. A informação não é procedente, a partir do momento que o imóvel é de propriedade do atleta. Ou seja, por direito adquirido, possui acesso, sem qualquer proibição, à mesma. Além disso, a nota cita violência física contra a ex-esposa na denúncia realizada. Não houve qualquer situação relacionada à questão, inclusive com provas de vídeo, caso sejam necessárias. Por algumas tentativas, o atleta solicitou à ex esposa visitar os filhos e as mesmas não foram respondidas. Motivo pelo qual, ele foi até seu imóvel para visitar as crianças, único motivo da presença no local".