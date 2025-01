Quanto o campeão da Supercopa Rei vai ganhar de premiação?

A Supercopa Rei, que será disputada no domingo (2 de fevereiro), no clássico entre Botafogo e Flamengo em Belém (PA), vale um título de alcance nacional e escreverá mais um capítulo de uma rivalidade histórica. Mas também vai engordar em alguns milhões as contas bancárias dos dois clubes, em especial de quem sair com o título.

A CBF divulgou nesta quarta-feira (29) que Botafogo e Flamengo receberão, cada um, R$ 6,05 milhões apenas pela participação no jogo. E o campeão receberá mais US$ 1 milhão (R$ 5,86 milhões, na cotação atual). Assim, quem vencer a Supercopa Rei vai embolsar cerca de R$ 12 milhões.

De acordo com a CBF, o montante em dólares se refere a um valor repassado pela Conmebol à entidade.

— A Supercopa Rei será uma grande celebração do futebol brasileiro neste domingo. A premiação recorde será uma atração a mais para animar atletas e torcedores em Belém — declarou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Lideranças indígenas irão acompanhar a Supercopa Rei

O jogo no estádio Mangueirão deverá ser acompanhado por lotação máxima. Ao todo, 45 mil bilhetes foram colocados à venda para o jogo entre Botafogo e Flamengo.

Em parceria com a Betano, que adquiriu o naming rights da competição, a CBF irá levar 48 lideranças indígenas para assistir ao jogo.