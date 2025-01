Ex de Allan, do Flamengo, registra B.O contra o meia; jogador se pronuncia

Jordana Holleben, ex-companheira de Allan Souza, jogador do Flamengo, registrou um boletim de ocorrência contra o atleta. Segundo o "Extra", a mulher alega que o meia teria invadido um apartamento dela, na Barra da Tijuca, e levado os filhos do casal sem o consentimento da modelo.

Uma viatura foi acionada para atender a uma denúncia de briga familiar, que incluía alegações de violência física. Jordana detalhou que Allan teria entrado na residência, a empurrado e levado as crianças, de 6 e 2 anos, sem qualquer acordo prévio.

Allan, ao ser abordado pela PM nas proximidades da casa, teria justificado a ação dizendo que queria "levar os filhos para tomar sorvete dentro do condomínio". A situação não resultou na detenção do jogador, pois, de acordo com os policiais, as crianças estavam abaladas.

Em contato com o Lance!, a assessoria de Allan se manifestou:

"A nota publicada diz que, de acordo com a denúncia realizada pela ex-esposa, houve invasão da casa/domicílio em que ela está residindo com os filhos do casal. A informação não é procedente, a partir do momento que o imóvel é de propriedade do atleta. Ou seja, por direito adquirido, possui acesso, sem qualquer proibição, à mesma. Além disso, a nota cita violência física contra a ex-esposa na denúncia realizada. Não houve qualquer situação relacionada à questão, inclusive com provas de vídeo, caso sejam necessárias. Por algumas tentativas, o atleta solicitou à ex esposa visitar os filhos e as mesmas não foram respondidas. Motivo pelo qual, ele foi até seu imóvel para visitar as crianças, único motivo da presença no local", trouxe a nota da assessoria.