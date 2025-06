Bruna Biancardi questiona por que Neymar ainda joga futebol e craque responde

Após a renovação de contrato com o Santos até o fim de 2025, Neymar concedeu uma entrevista coletiva restrita a amigos e familiares. Sua esposa, Bruna Biancardi, presente no evento, questionou o craque sobre o que o move a continuar jogando futebol.

Em coletiva restrita, Neymar responde Bruna Biancardi

- O que te move a acordar todo dia e ter pique para treinar uma, duas vezes no dia? Deixar de fazer outras coisas que você gostaria... É por amor? É por propósito? É para conquistar algo que você acha que ainda te falta? - questionou Bruna.

- O que me move é o amor que eu sinto pelo futebol ainda, a vontade de jogar, de estar em campo. É isso que me move todo dia. É o que me faz acordar e ir treinar. Enquanto eu tiver querendo jogar futebol, você vai ter que me dividir, mozão - respondeu Neymar.

- O amor pelo futebol nunca vai deixar de existir. O que vai acabar uma hora é a empolgação de jogar, porque em algum momento eu não vou mais conseguir entregar desempenho - completou o camisa dez.

Após renovar com Santos, Neymar participa de coletiva de imprensa apenas com amigos e familiares (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Nas perguntas formuladas por pessoas do seu círculo íntimo, o craque rebateu críticas sobre comportamento fora de campo.

— É difícil responder algo assim para essas pessoas que não entendem absolutamente nada do que acontece na nossa vida. Não sei. É pedir paciência (risos). E dizer que todo mundo erra, todo mundo é um ser humano cheio de sonhos, vontades, histórias. Você não conhece o que o cara está passando naquele momento — disse Neymar, que completou: