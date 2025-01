Botafogo x Flamengo: por qual razão a Supercopa Rei será em Belém?

O Estádio Mangueirão, em Belém (PA), receberá o clássico entre Botafogo e Flamengo, válido pela decisão da Supercopa Rei 2025. O jogo, que deverá contar com casa cheia, será domingo (2), às 16 (de Brasília). Mas, por que o confronto será neste estádio? O Lance! explica para você.

continua após a publicidade

A CBF definiu o Mangueirão como sede desta edição da Supercopa Rei (a antiga Supercopa do Brasil), no dia 28 de agosto de 2024. Mas, se dependesse da entidade, o estádio já teria recebido a competição no início do ano passado.

Na ocasião, o presidente Ednaldo Rodrigues tinha o desejo de mandar a edição de 2024, que contou com Palmeiras x São Paulo, para o estádio em Belém. Entretanto, os clubes alegaram que a longa viagem para a cidade seria um impeditivo, e a entidade optou pela realização em Brasília, no Estádio Mané Garrincha.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além de Botafogo x Flamengo pela Supercopa Rei, candidato a receber megaevento

Além de Botafogo x Flamengo pela decisão da Supercopa Rei, o Mangueirão também pode contar com outros grandes jogos nos próximos anos. Afinal, o estádio foi indicado pela CBF para receber partidas da Copa do Mundo Feminina 2027 da Fifa. A entidade máxima do futebol, entretanto, ainda não definiu as sedes, o que deverá acontecer em março próximo.

Com grama natural, o Mangueirão, inaugurado em 1978, tem capacidade para receber 53 mil torcedores.