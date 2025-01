A CBF divulgou nesta quarta-feira (29), que o árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa/SC) foi o escolhido para apitar o duelo entre Botafogo e Flamengo, pela Supercopa Rei ou Supercopa do Brasil. Pelo histórico de erros graves, tanto contra o Rubro-Negro, quanto contra o Glorioso, a escolha do árbitro revoltou as torcidas dos dois clubes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Torcedores do Flamengo ficam na bronca em chegada de Danilo ao Rio; entenda

Ramon ficou marcado na torcida Alvinegra, principalmente pela expulsão do zagueiro Adryelson, no histórico Botafogo 3 x 4 Palmeiras, no Nilton Santos.

Para torcedores flamenguistas, uma memória marcante é um pênalti não marcado de Richard Ríos em Everton Ribeiro, em Palmeiras x Flamengo, também no Brasileirão 2023.

continua após a publicidade