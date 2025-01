Ex-esposa de atleta do Flamengo pediu divórcio por acusações graves

Separados há pouco menos de dois meses, o jogador Allan Souza, do Flamengo, e a influenciadora Jordana Holleben protagonizam brigas judiciais e uma separação conturbada. O divórcio, que ainda não foi assinado, deve entrar em situação de litígio nos próximos dias após acusações de violência patrimonial e ameaças.

Segundo o "Extra", a decisão da separação partiu de Jordana, após tomar conhecimento que o jogador havia proibido ela e seus familiares de comparecerem à final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Este evento foi o estopim para o pedido de divórcio, que era considerado desde maio, devido à falta de apoio de Allan diante das adversidades enfrentadas pela família da influenciadora no Sul, região afetada por chuvas e enchentes.

- Ele doou R$ 2 mil, na época (da tragédia), e não quis mais saber. Isso deixou ela muito mal. Os pais dela nem tinham água em casa - disse uma amiga de Jordana.

Allan, com um salário mensal no Flamengo de cerca de R$ 1 milhão, teria reduzido a mesada da ex-esposa, afetando a manutenção da casa e o bem-estar dos filhos. A demissão dos funcionários da mansão onde Jordana reside com os filhos, no Rio de Janeiro, é vista pela influenciadora como uma estratégia do jogador para forçá-la a se mudar para Porto Alegre, onde mora sua família.