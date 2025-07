Quem é e como joga Taty Castellanos, alvo do Flamengo?

O Flamengo tem interesse na contratação de Valentín "Taty" Castellanos, atacante de 26 anos da Lazio, da Itália. Desde 2023 no clube italiano, o jogador custou 15 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões) na época, vindo do New York City, após empréstimo de uma temporada no Girona, da Espanha.

continua após a publicidade

➡️ Sem Pedro, Flamengo divulga lista de relacionados para partida com o Santos

Argentino, o atacante foi formado nas categorias de base da Universidad de Chile, mas ganhou as primeiras oportunidades como profissional no Torque, do Uruguai. Em 2018, se juntou ao New York City, dos Estados, onde ficou por cinco anos e se destacou. Ele foi artilheiro da liga estadunidense em 2021 com 19 a gols e passou a atrair atenção da Europa.

Na temporada 2022/23, Castellanos foi emprestado ao Girona, da Espanha, e entrou em campo 37 vezes, balançando as redes em 14 oportunidades. Na principal atuação pela equipe espanhola, o argentino fez quatro gols na vitória por 4 a 2 contra o Real Madrid, pela 31ª rodada de La Liga.

continua após a publicidade

Logo na temporada seguinte, foi vendido do New York City à Lazio por 15 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões na época). Pelo time italiano, acumula 20 gols e 13 assistências em 86 jogos, tendo maior destaque na última temporada, na qual marcou 14 vezes e serviu aos companheiros outras cinco. Castellanos foi convocado para defender as cores da Argentina nos jogos contra Chile e Colômbia, pela Eliminatórias para a Copa do Mundo, em setembro de 2024.

➡️ Substituto de Pedro? Torcedores reagem a nome de gigante europeu no Flamengo

Como joga Taty Castellanos?

Taty Castellanos atua como um centroavante de mobilidade, capaz de se deslocar tanto pelas pontas quanto pelo corredor central. Ele não se limita a ocupar a posição de referência e constantemente infiltra em diagonal na área adversária, explorando espaços deixados pelos zagueiros. Essa capacidade de ataque ao espaço é acompanhada por boa leitura tática, que lhe permite antecipar defesas e chegar primeiro em bolas longas.

continua após a publicidade

Além da movimentação, Castellanos se destaca pela versatilidade na finalização: utiliza bem os dois pés, surpreende de dentro e fora da área e apresenta bom cabeceio. No aspecto físico, combina explosão e resistência para manter a pressão sobre a última linha defensiva, disputando corpo a corpo e recuperando a posse. O estilo agressivo, contudo, com intensa pressão e reclamações frequentes, acaba gerando cartões: foram nove amarelos e um vermelho em 40 jogos na última temporada.

Em síntese, Castellanos reúne mobilidade, inteligência espacial e repertório variado de finalizações, atuando como ponte entre o ataque e a criação de jogadas. Seu perfil moderno de camisa 9 vai além da referência fixa e se encaixa em sistemas que valorizam transição rápida, trabalho pelos flancos e apoio defensivo, pressionando constantemente a saída de bola adversária, características importantes para o sistema de Filipe Luís no Flamengo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo