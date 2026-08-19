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Everson chama atenção em Atlético-MG x Bragantino: 'Coitado'

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 20:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Everson em Atlético-MG e Bragantino pela Sul-Americana
Everson em Atlético-MG e Bragantino pela Sul-Americana (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

O Atlético-MG está enfrentando o Bragantino nesta quarta-feira (19), na Arena MRV, em confronto válido pela partida de volta das oitavas da Sul-Americana. No final da primeira etapa, o clube mineiro tomou gol e o goleiro Everson chamou atenção dos torcedores.

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Nas redes sociais, torcedores estavam elogiando a boa partida do goleiro Alvinegro e destacando que era o único a salvar diversas chances do Bragantino, no entanto, em uma das últimas chances da primeira etapa, Everson espalma três bolas até que Eric Ramires marque o gol.

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Veja a repercussão dos torcedores:

Na partida de ida, o Galo venceu por 1 a 0 e chega para o duelo decisivo com a vantagem do empate. Caso o Bragantino vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Já uma vitória por dois ou mais gols garante a classificação do Massa Bruta diretamente.

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Como chegam as equipes?

O Atlético chega embalado para o confronto decisivo após uma grande atuação no Campeonato Brasileiro. No último domingo, o Galo venceu o Grêmio por 3 a 0, na Arena MRV, e chegou aos 32 pontos. Com o resultado, a equipe subiu para a oitava colocação na tabela.

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Do outro lado, o Red Bull Bragantino também soma 32 pontos e ocupa a sétima posição. O Massa Bruta entra em campo após empatar por 1 a 1 com o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

MG - BELO HORIZONTE - 19/08/2026 - COPA SUL-AMERICANA 2026, ATLETICO-MG X BRAGANTINO - Pedro Henrique jogador do Bragantino durante partida contra o Atletico-MG no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Sul-Americana 2026.
MG - BELO HORIZONTE - 19/08/2026 - COPA SUL-AMERICANA 2026, ATLETICO-MG X BRAGANTINO - Pedro Henrique jogador do Bragantino durante partida contra o Atletico-MG no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Sul-Americana 2026. (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

Confira a arbitragem de Atlético-MG x Bragantino

Atlético-MG x Bragantino
Volta - oitavas - Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de Agosto, às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (tv fechada) e Disney+. Clique aqui para assistir ao duelo.
🟨 Arbitragem: Maximiliano Ramírez (ARG)
🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo González (ARG)
📺 VAR: Silvio Trucco (ARG)

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